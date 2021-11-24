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Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса после ревакцинации

1:00:2911/24/2021
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Повторную прививку президент сделал "Спутником Лайт" - после того, как показатель антител упал.

Президент РФ Путин сообщил, что сделал назальную вакцину от коронавируса. Фото: Кремлин.ру
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Президент России Владимир Путин рассказал 24 ноября, что после повторной прививки от коронавируса «Спутником Лайт» сделал назальную вакцину. Об этом сообщил на совещании с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.

Российский лидер отметил, что испытал на себе назальную вакцину на следующий день после ревакцинации.

«Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым), он же сам сделал мне вторую часть этой процедуры, а именно порошок назальной формы», — уточнил Путин.

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прививкикоронавирус вакцинаСпутник ЛайтВладимир Путин
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