Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса после ревакцинации

Президент России Владимир Путин рассказал 24 ноября, что после повторной прививки от коронавируса «Спутником Лайт» сделал назальную вакцину. Об этом сообщил на совещании с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.
Российский лидер отметил, что испытал на себе назальную вакцину на следующий день после ревакцинации.
«Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым), он же сам сделал мне вторую часть этой процедуры, а именно порошок назальной формы», — уточнил Путин.