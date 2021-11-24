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Ущерб от крушения истребителя Су-30 на учениях в Тверской области составил свыше 1 млрд рублей, подсчитали в Минобороны

12:15:5311/24/2021
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Против пилота Василия Савельева, сбившего самолет в 2020 году, возбудили дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Ущерб МО от крушения на учениях в Тверской области Су-30 составил более 1,1 млрд рублей. Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ из-за разбившегося на учениях в Тверской области самолета Су-30 в прошлом году потерпел убытки на 1,143 млрд рублей. Такую информацию 24 ноября распространил представитель военной прокуратуры на заседании гарнизонного военного суда по уголовному делу, возбужденному против пилота Василия Савельева, который сбил истребитель.

"Майора Савельева обвиняют в том, что, выполняя полет на самолете Су-35, совершил действие, противоречащее правилам полета и иным правилам эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия в виде причинения Министерству обороны России имущественного вреда на общую сумму 1,143 млрд рублей", - сказал он.

Как стало известно, 23 ноября 2021 года возбуждено уголовное дело по  ст. 351 УК РФ "Нарушение правил полетов или подготовки к ним" в отношении военнослужащих группы обслуживания авиационного вооружения войсковой части, допустивших нарушения... правил при проведении 22 сентября 2020 года предполетной подготовки самолета Су-35. Одним из них был Савельев.

По выводам экспертов, причиной авиационного происшествия стали нарушения требований руководства военной эксплуатации при выполнении стрельбы майором Савельевым, а также нарушения подготовки самолета Су-35 со стороны других военнослужащих, сообщил прокурор в судебном заседании.

22 сентября прошлого года Су-30 упал во время тренировочного полета в Тверской области. Экипаж самолета смог катапультироваться, а воздушное судно упало в лес.

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самолетубыткисбилстрельбыуголовное делоСу-30Василий Савельев
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