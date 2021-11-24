Правильная подготовка к ритуалам на убывающую луну. На что лучше всего проводить ритуалы в период с 20 по 30 ноября 2021

Лунной энергетикой с давних времен пользовалось множество астрологов, предсказателей, колдунов. Кто-то обращался к Луне за советом, кто-то с помощью нее узнавал будущее или гадал. Актуальность магических вмешательств в свою жизнь никуда не делась, а наоборот увеличилась, позволяя заниматься проведением ритуалов, обрядов и чтением заговоров даже совсем неопытным людям. Однако для такой важной процедуры необходимо правильно подбирать дату, ведь далеко не каждые лунные сутки будут благоприятны. В этом случае следует обращаться к лунному календарю, давно ставшему универсальным средством планирования разных дел для многих людей.
На сегодняшний день в лунном календаре особенно четко выделяется период с 20 по 30 ноября. Это время, когда Луна после полнолуния вступает в фазу убывания. Данный временной промежуток прекрасно подходит для физического и морального очищения и избавления чего-то старого и ненужного. С убыванием Луны будут и растворяться ваши проблемы и тягостные мысли.
Наиболее удачным будет проведение ритуалов на привлечение удачи и улучшение финансового благосостояния, на избавление от неудачи и полосы бедности, долгов, в том числе кредитных. Для дам убывающая Луна наиболее благоприятна в плане ритуалов, поскольку все ритуалы на изменение внешности, красоту и похудение будут протекать наилучшим образом и принесут превосходный результат.
Однако успешность действий и процессов зависит не только от энергетической силы Луны, но и от вашей собственной подготовки. Чтобы тщательно подготовиться к магическому вмешательству, накануне запланированного обряда или ритуала желательно навести дома порядок: разобрать старые бумаги, документы, фотоальбомы, составить на полке книги и журналы, протереть пыль и в целом провести в своем жилище генеральную уборку. Также необходимо принять теплую ванную и умыться. Если накануне появления убывающей Луны вы пережили какое-то сильное волнение или эмоциональное потрясение, то подождите минимум три дня прежде, чем приступать к проведению выбранного ритуала, обряда или заговора.