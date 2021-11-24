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Мать пыталась перерезать горло своей 2-летней дочери осколком зеркала после ссоры с мужем

3:45:3911/24/2021
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Конфликт возник на почве ревности, так как женщина уличила супруга в измене. Предотвратили трагедию ее родители - бабушка и дедушка вовремя вмешались.

В Ростовской области женщина попыталась зарезать ребенка осколком зеркала. Фото: Рixabay.com

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после покушения матери на убийство своей 2-летней дочери. Инцидент, чуть не закончившийся трагедией, произошел 22 ноября в станице Богаевской, сообщили в среду в региональном управлении Следственного комитета.

Мать попыталась сначала зарезать свою маленькую дочь осколком зеркала, а потом задушить.

По версии следствия, в ночь на 22 ноября подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругом разбила зеркало, после чего поднесла осколок к шее дочери, высказывая супругу угрозы убить ребенка, рассказали подробности в СК.

После того как у матери забрали осколок, женщина попыталась задушить девочку, однако ей не дали этого сделать. Подозреваемую задержали.

Предположительно, конфликт возник на почве ревности, так как женщина уличила супруга в измене. Предотвратили трагедию ее родители - бабушка и дедушка вовремя вмешались.

Ростовская прокуратура инициировала проверку по факту покушения на убийство для установления причин, обстоятельств и условий произошедшего. Кроме того, в надзорном органе выяснять выполнение родителями ребенка, а также органами системы профилактики своих обязанностей.

Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой в виде заключения под стражу.

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