Мать пыталась перерезать горло своей 2-летней дочери осколком зеркала после ссоры с мужем

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после покушения матери на убийство своей 2-летней дочери. Инцидент, чуть не закончившийся трагедией, произошел 22 ноября в станице Богаевской, сообщили в среду в региональном управлении Следственного комитета.
Мать попыталась сначала зарезать свою маленькую дочь осколком зеркала, а потом задушить.
По версии следствия, в ночь на 22 ноября подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругом разбила зеркало, после чего поднесла осколок к шее дочери, высказывая супругу угрозы убить ребенка, рассказали подробности в СК.
После того как у матери забрали осколок, женщина попыталась задушить девочку, однако ей не дали этого сделать. Подозреваемую задержали.
Предположительно, конфликт возник на почве ревности, так как женщина уличила супруга в измене. Предотвратили трагедию ее родители - бабушка и дедушка вовремя вмешались.
Ростовская прокуратура инициировала проверку по факту покушения на убийство для установления причин, обстоятельств и условий произошедшего. Кроме того, в надзорном органе выяснять выполнение родителями ребенка, а также органами системы профилактики своих обязанностей.
Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой в виде заключения под стражу.