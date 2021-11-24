Госдума утвердила минимальный размер оплаты труда на 2022 год в 13 890 рублей

В Госдуме приняли законопроект по которому увеличен минимальный размер оплаты труда для россиян. Теперь с нового года он будет составлять 13 890 рублей.
О новом законе стало известно из сообщения Госдумы на официальном сайте.
Ранее российский президент Владимир Путин принял решение пересмотреть индексацию для МРОТ и прожиточного минимума. Как пояснил глава государства, с темпами инфляции, которые сейчас фиксируются в стране, необходимо повысить на 8,6% показатели, из которых рассчитываются государственные выплаты, пособия и зарплата граждан. Также на сайте ГД указано, что в 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля.
- Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников, — указано в пояснительной записке.
Сообщается, сто по закону МРОТ не может быть меньше показателя прожиточного минимума, которые с 1 января 2022 года по прогнозу Минэкономразвития составит 13 026 рублей.
Глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что на увеличение МРОТ и прожиточного минимума направлено около 30 миллиардов рублей.