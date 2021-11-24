Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
24.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Госдума утвердила минимальный размер оплаты труда на 2022 год в 13 890 рублей

1:54:1011/24/2021
0

В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля. Рост по поручению президента составил 8,6%.

В России МРОТ вырастет более чем на 1 тысячу рублей. Фото: Pixabay

В Госдуме приняли законопроект по которому увеличен минимальный размер оплаты труда для россиян. Теперь с нового года он будет составлять 13 890 рублей.

О новом законе стало известно из сообщения Госдумы на официальном сайте.

Ранее российский президент Владимир Путин принял решение пересмотреть индексацию для МРОТ и прожиточного минимума. Как пояснил глава государства, с темпами инфляции, которые сейчас фиксируются в стране, необходимо повысить на 8,6% показатели, из которых рассчитываются государственные выплаты, пособия и зарплата граждан. Также на сайте ГД указано, что в 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля.

- Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников, — указано в пояснительной записке.

Сообщается, сто по закону МРОТ не может быть меньше показателя прожиточного минимума, которые с 1 января 2022 года по прогнозу Минэкономразвития составит 13 026 рублей.

Глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что на увеличение МРОТ и прожиточного минимума направлено около 30 миллиардов рублей.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
прожиточный минимумростмрот
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

На ваш доход повлияет рост МРОТ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМэр Бердска Шестернин получил награду от губернатора за создание благоприятного климата для инвестиций в городе
1:45:43 11/24/2021
Мэр Бердска Шестернин получил награду от губернатора за создание благоприятного климата для инвестиций в городе
Омбудсмен Москалькова предложила повысить до 40 лет возраст очередников по программе «Молодя семья»
1:19:00 11/24/2021
Омбудсмен Москалькова предложила повысить до 40 лет возраст очередников по программе «Молодя семья»
Что попросить на Новый 2022 год: что заказать себе в подарок – идеи
1:00:45 11/24/2021
Что попросить на Новый 2022 год: что заказать себе в подарок – идеи
Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса после ревакцинации
1:00:29 11/24/2021
Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса после ревакцинации
Ужесточить наказание автоблогерам за нарушение ПДД хотят в Госдуме: Штрафы несоизмеримы с их доходами
12:49:06 11/24/2021
Ужесточить наказание автоблогерам за нарушение ПДД хотят в Госдуме: Штрафы несоизмеримы с их доходами
В Госдуме началось активное обсуждение законопроекта о повсеместном введении QR-кодах в России
12:32:35 11/24/2021
В Госдуме началось активное обсуждение законопроекта о повсеместном введении QR-кодах в России
Ущерб от крушения истребителя Су-30 на учениях в Тверской области составил свыше 1 млрд рублей, подсчитали в Минобороны
12:15:53 11/24/2021
Ущерб от крушения истребителя Су-30 на учениях в Тверской области составил свыше 1 млрд рублей, подсчитали в Минобороны
Почему по народным приметам 25 ноября нужно обязательно сделать кому-нибудь подарок
12:00:35 11/24/2021
Почему по народным приметам 25 ноября нужно обязательно сделать кому-нибудь подарок
Автобус с туристами перевернулся в Карелии — пострадали пятеро
11:35:22 11/24/2021
Автобус с туристами перевернулся в Карелии — пострадали пятеро
Фильм осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова стал победителем всероссийского конкурса
11:12:33 11/24/2021
Фильм осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова стал победителем всероссийского конкурса