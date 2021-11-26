Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Амнистия заключенных в 2022 году: какие прогнозы и что говорит власть России о массовой амнистии

2:15:2611/26/2021,Ирина Новая
0

В России регулярные амнистии раз в 5 лет почти стали традицией, однако на этот раз ожидания не оправдались.

Гарантированно не отпустят рецидивистов и людей, на чьей совести тяжёлые преступления. Фото: Pexels

Амнистия – это массовое возвращение заключённых из исправительных учреждений на свободу раньше срока, установленного судом. В отличие от помилования, процесс амнистии настолько массовый, что может охватывать всю страну.

В России регулярные амнистии раз в 5 лет почти стали традицией, однако на этот раз ожидания не оправдались. С началом 2022-го пойдёт уже 7-й год без массовых освобождений. Последняя амнистия, посвящённая 70-летней годовщине Великой Победы, состоялась в 2015-м. Более 230 тысяч заключённых тогда воссоединились с семьями.

Если ли смысл надеяться на амнистию в 2022-м и кто сможет на неё рассчитывать? Однозначного ответа пока нет.

Шанс на освобождение

Амнистия – явление вполне официальное, его порядки прописаны в 84-й статье российского Уголовного кодекса. Высока вероятность освободиться у несовершеннолетних, пенсионеров, «чернобыльцев», инвалидов, боевых ветеранов и родителей, чьи дети ждут на воле.

Попасть под амнистию есть шанс у заключённых, заработавших серьёзные заболевания, и тех, кто осужден впервые.

Гарантированно не отпустят рецидивистов и людей, на чьей совести тяжёлые преступления.

Надежды – мало

Очередную амнистию ожидали в 2020-м, инициатива исходила от депутатов Государственной Думы. Однако на первый план вышла проблема коронавируса, и освобождений не последовало. Новое предложение поступило от органов ФСИН – часть заключённых предлагалось амнистировать из-за ухудшения эпидобстановки в стране. Не одобрили.

В 2021-м на рассмотрении в Госдуме оказались 5 вариантов проекта амнистии, каждый из которых приурочивал освобождение к одной из праздничных дат. Определённости не внесли ни пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ни председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Важность вопроса при этом они признали.

Последней тему амнистии поднимала в мае 2021-го Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Её предложение касалось тех, кто осужден за преступления не выше средней тяжести. Погашенная судимость могла бы решить их проблемы с трудоустройством.

На законодательном уровне амнистию принимают Постановлением Госдумы, которое утвердил российский президент. Информации о таком документе для 2022-го пока нет. Дата, к которой могли бы приурочить амнистию – 105-я годовщина Октябрьской революции.

Среди патриотических юбилеев ближайших лет 30-летие Конституции РФ в 2023-м и 10-летие возвращение Крыма в 2024-м. Станет ли один из праздников поводом для амнистии, пока не ясно.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
заключенныйамнистияосвобождение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Надо чаще амнистировать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Амнистия заключенных в 2022 году: какие прогнозы и что говорит власть России о массовой амнистии
2:15:26 11/26/2021
Амнистия заключенных в 2022 году: какие прогнозы и что говорит власть России о массовой амнистии
ВОЗ собирает срочное совещание из-за нового штамма коронавируса
2:15:09 11/26/2021
ВОЗ собирает срочное совещание из-за нового штамма коронавируса
Какие труды написал Иоанн Златоуст: почему святой помогает при финансовых проблемах?
2:00:02 11/26/2021
Какие труды написал Иоанн Златоуст: почему святой помогает при финансовых проблемах?
Число погибших на шахте «Листвяжная» на Кузбассе выросло до 52 человек. Выживших нет
1:57:36 11/26/2021
Число погибших на шахте «Листвяжная» на Кузбассе выросло до 52 человек. Выживших нет
Бесшабашные картинки и улетные стихи на Черную пятницу для каждого, кто спешит потратить свои сольдики 26 ноября
1:45:49 11/26/2021
Бесшабашные картинки и улетные стихи на Черную пятницу для каждого, кто спешит потратить свои сольдики 26 ноября
Грешно ли работать 26 ноября в день памяти святого Иоанна Златоуста?
1:30:34 11/26/2021
Грешно ли работать 26 ноября в день памяти святого Иоанна Златоуста?
Дивные картинки и душевные поздравления всем сапожникам в Международный день сапожника 26 ноября
1:15:21 11/26/2021
Дивные картинки и душевные поздравления всем сапожникам в Международный день сапожника 26 ноября
Златоуст: почему 26 ноября нужно всей семьей лепить пельмени, а пребывающим в судебной тяжбе нужно срочно вознести молитву Иоанну Златоусту о справедливом суде над мздоимцами и обманщиками
1:00:22 11/26/2021
Златоуст: почему 26 ноября нужно всей семьей лепить пельмени, а пребывающим в судебной тяжбе нужно срочно вознести молитву Иоанну Златоусту о справедливом суде над мздоимцами и обманщиками
26 ноября - Всемирный день информации: яркие поздравления всем, кто работает с информацией
12:45:29 11/26/2021
26 ноября - Всемирный день информации: яркие поздравления всем, кто работает с информацией
Роскошные открытки для родных и знакомых в День памяти святителя Иоанна Златоустого 26 ноября
12:15:50 11/26/2021
Роскошные открытки для родных и знакомых в День памяти святителя Иоанна Златоустого 26 ноября