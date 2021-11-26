Амнистия заключенных в 2022 году: какие прогнозы и что говорит власть России о массовой амнистии

Амнистия – это массовое возвращение заключённых из исправительных учреждений на свободу раньше срока, установленного судом. В отличие от помилования, процесс амнистии настолько массовый, что может охватывать всю страну.
В России регулярные амнистии раз в 5 лет почти стали традицией, однако на этот раз ожидания не оправдались. С началом 2022-го пойдёт уже 7-й год без массовых освобождений. Последняя амнистия, посвящённая 70-летней годовщине Великой Победы, состоялась в 2015-м. Более 230 тысяч заключённых тогда воссоединились с семьями.
Если ли смысл надеяться на амнистию в 2022-м и кто сможет на неё рассчитывать? Однозначного ответа пока нет.
Шанс на освобождениеАмнистия – явление вполне официальное, его порядки прописаны в 84-й статье российского Уголовного кодекса. Высока вероятность освободиться у несовершеннолетних, пенсионеров, «чернобыльцев», инвалидов, боевых ветеранов и родителей, чьи дети ждут на воле.
Попасть под амнистию есть шанс у заключённых, заработавших серьёзные заболевания, и тех, кто осужден впервые.
Гарантированно не отпустят рецидивистов и людей, на чьей совести тяжёлые преступления.
Надежды – малоОчередную амнистию ожидали в 2020-м, инициатива исходила от депутатов Государственной Думы. Однако на первый план вышла проблема коронавируса, и освобождений не последовало. Новое предложение поступило от органов ФСИН – часть заключённых предлагалось амнистировать из-за ухудшения эпидобстановки в стране. Не одобрили.
В 2021-м на рассмотрении в Госдуме оказались 5 вариантов проекта амнистии, каждый из которых приурочивал освобождение к одной из праздничных дат. Определённости не внесли ни пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ни председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Важность вопроса при этом они признали.
Последней тему амнистии поднимала в мае 2021-го Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Её предложение касалось тех, кто осужден за преступления не выше средней тяжести. Погашенная судимость могла бы решить их проблемы с трудоустройством.
На законодательном уровне амнистию принимают Постановлением Госдумы, которое утвердил российский президент. Информации о таком документе для 2022-го пока нет. Дата, к которой могли бы приурочить амнистию – 105-я годовщина Октябрьской революции.
Среди патриотических юбилеев ближайших лет 30-летие Конституции РФ в 2023-м и 10-летие возвращение Крыма в 2024-м. Станет ли один из праздников поводом для амнистии, пока не ясно.