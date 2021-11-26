Рейтинг знаков зодиака разбивающих сердца партнера: они даже не заметят, как вы полюбите их

Если бы вы могли избежать общения с кем-то, кто, скорее всего, мог бы разбить вам сердце, вы бы сделали это? Ответ может быть.
Проблема в том, что, даже если вы избежите горя, вы также упустите все замечательные и романтические вещи. Если бы вы были вместе с этим человеком в течение многих лет, и большая часть из них была наполнена смехом, любовью и привязанностью, вы бы не хотели это упустить.
Разбитое сердце - это тяжело, но в конце концов мы исцеляемся и снова открываем свои сердца , хотя вероятность того, что мы снова пострадаем, велика. Вы даже можете проконсультироваться со своим гороскопом, чтобы узнать, как двигаться дальше, пишет Your Tango.
Когда мы говорим об астрологии и сильных характеристиках каждого из знаков зодиака, мы говорим в общем смысле.
Просто потому, что очень многие Водолеи склонны к независимости, это не значит, что нет тех, кто действительно чувствует себя намного лучше, когда они с кем-то. Звезды могут только подсказать, что будет делать человек определенного знака.
Есть определенные знаки зодиака, которые разобьют вам сердце. Просто дело в их личностях.
Говорим ли мы держаться подальше от этих знаков? Нет, не обязательно. Но мы советуем вам быть в курсе любых тревожных сигналов и прислушиваться к своей интуиции.
Если ваш партнер родился под одним из знаков зодиака, в котором, кажется, много душераздирающих, обратите внимание на предупреждающие знаки; Если и сердце, и голова говорят вам прекратить отношения, слушайте.
Вам, вероятно, никогда не удастся полностью избежать горя. Даже люди, которым вы доверяете больше всего, иногда могут причинить вам боль, но знайте, что вы достаточно сильны, чтобы выжить и любить без страха.
Вот знаки зодиака, которые разобьют ваше сердце, в порядке от наиболее вероятного до наименее опасного.
1. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).Стрелец всегда ставит свои потребности и желания выше всех остальных . Если вам нужно, чтобы они задержались на какое-то время, это очень плохо, потому что их планы поездок уже составлены или они уже решили достичь определенной цели для себя.
Они очень эгоцентричны и всегда ставят перед собой на первое место. Что еще хуже, после того, как они разобьют вам сердце, они не поймут, почему вы испытываете такую боль.
Стрельцы не известны своим сочувствием или способностью смотреть на вещи с чужой точки зрения, поэтому они будут удивляться, почему вы просто не справляетесь с этим.
2. Водолей (20 января - 18 февраля).Водолеям даже не нужно расставаться с вами, чтобы разбить вам сердце. Они будут флиртовать с другими людьми прямо на глазах у своих партнеров, полностью осознавая, что они делают, а затем практически на одном дыхании они скажут вам, что любят вас и никогда не хотят уходить.
Когда они расстаются с вами , они сделают это с чувством интеллектуального превосходства, как будто вы не можете понять их большие мозговые потребности.
Если вы хотите отомстить им, постарайтесь, чтобы они закончили с вами дела в общественном месте - эмоциональные проявления заставляют их чувствовать себя очень неудобно, и если вы начнете плакать и кричать на них, они могут не понять, почему вы так злитесь, но будут сожалеть о том, что сделали это, даже если эти сожаления связаны с тем, что вы не можете контролировать свой взрыв.
3. Близнецы (21 мая - 20 июня)Вы никогда не узнаете, где именно вы находитесь с Близнецами . В один момент они осыпают вас любовью и цветами; в следующий раз они, кажется, совсем вас забыли. Вы никогда не встанете на ноги с Близнецами.
Может быть, это не будет полной неожиданностью, когда они расстанутся с вами, но все равно будет ужасно больно. Вы думали, что они действительно вас понимают, и никогда не вели таких глубоких разговоров, как они о вас. Они умны и очаровательны, но смертельно опасны для вашего сердца.
Они с большей вероятностью примут вас призраком, а затем официально расстанутся с вами, что причинит еще больше вреда, потому что с привидением всегда есть место для небольшой надежды.
4. Рыбы (19 февраля - 20 марта)Рыбы супер-сладкие, когда им нравишься, но когда это не так, проявляется совершенно другая сторона. Они причинят вам вред разными путями, а затем развернутся и сыграют роль жертвы, заставив вас почувствовать себя виноватым из-за того, что вы их отругали.
Они не признают никаких проступков, и к тому времени, когда они закончат свое отрицание, вы будете рыдать, задаваясь вопросом, действительно ли это была ваша вина все время. Вы будете поражены тем, насколько холодными и бесчувственными могут стать Рыбы.
Как только они сделают вас плохим парнем в отношениях, можете поспорить, что они как-то будут использовать это в своем искусстве, чтобы ваше горе продолжало жить после того, как отношения прекратятся.
5. Лев (23 июля - 22 августа)Лев разобьет вам сердце, заставив вас почувствовать себя маленьким и незначительным. Львы должны быть в центре внимания, и когда они увлечены вами, у вас будет место рядом с ними.
Однако, когда вы больше не интересуетесь Льву, он просто будет отодвигать вас все дальше и дальше на задний план, пока вы не почувствуете, что ваш мир и их мир - это две отдельные сущности.
Когда Лев расстается с вами , это может нанести сокрушительный удар по вашей самооценке и подвергнуть сомнению свою ценность. Не позволяйте Льву раздавить вас - вы сильнее этого. Вы бы не вступили в отношения со Львом, если бы у вас не было собственной силы и власти; вам просто нужно получить к нему доступ.
6. Телец (20 апреля - 20 мая)Для знака, который может быть таким прекрасным и прекрасным, Телец может быть жестоким, холодным и жестоким. Вы думаете, что все идет отлично, но внезапно они начинают против вас.
Тельцы могут быть совершенно холодными , и, хотя мы не любим говорить зло, они определенно, похоже, могут получить доступ к большому количеству негатива и причинить боль, когда они хотят нанести какой-то урон.
Если они решат, что с ними покончено или что вы каким-то образом их предали, изменить их мнение невозможно. Если вы подумаете о степени решимости, которую они используют, просто будучи упрямыми, и трансформируя это в энергию, которую они используют при расставании, вы сможете понять, какое опустошение они создают.
7. Овен (21 марта - 19 апреля).Овен быстро влюбляется и еще быстрее разлучается. Когда они закончат с вами, вы задаетесь вопросом, что именно вы сделали не так и что в первую очередь спровоцировало разрыв.
Овен не зацикливается на своих действиях; они бросят вас и пойдут дальше, и это будет больше всего больно: чувство, что они никогда не заботились о вас в первую очередь.
Не совершайте ошибку, вовлекая их в обсуждение после разрыва отношений, потому что вы просто откроете для себя много боли. Когда Овен спровоцирован, он может быть ужасающе грубым, и он без проблем разорвет вас, шаг за шагом.
8. Козерог (22 декабря - 19 января).«Чтобы твое собственное« я »было правдой ... и всякий, кто встанет на пути к этому, к черту их» должен быть девизом Козерога. Если ваши представления о том, как выглядят отношения, не совпадают с представлениями Козерога, они бросят вас, не оглядываясь.
Они могут быть крайне негибкими и не склонны идти на компромиссы в личной жизни. Дело не в том, что они жестокосердные, они просто боятся, что им причинят вред, и предпочли бы бросить вас, прежде чем у вас будет возможность бросить их .
9. Скорпион (23 октября - 21 ноября).Скорпионы очень глубоко переживают эмоции, и когда они наконец-то предаются кому-то, они полностью намерены, чтобы их отношения продлились долгое время. Однако, если Скорпион ранен, он набросится так, чтобы нанести наибольший урон.
У них есть инстинкт того, что причиняет людям боль, они знают ваши слабости и тайные страхи, и именно на них они собираются сосредоточиться. Если вы обидите или предадите их, они сосредоточатся на различных обидных способах заставить вас заплатить. Раненый Скорпион жесток, так что будьте осторожны.
10. Дева (23 августа - 22 сентября).Дева разобьет вам сердце, сосредоточив внимание на каждой мелочи, которую вы сделали неправильно в отношениях и на протяжении всей жизни. Девы могут быть чрезвычайно критичными, и когда их лазерное внимание падает на вас, они разрушают вашу самооценку, уверенность и чувство собственного достоинства.
Они думают, что они исходят не из места боли, а что они рассказывают вам то, что вы должны знать, чтобы в будущем вы стали лучше и у вас были лучшие отношения. Если вы сможете пережить разрушение, устроенное Девой, вы сможете пережить что угодно.
11. Весы (23 сентября - 22 октября).Весы не хотят причинять боль другим людям, поэтому, когда они это делают, это обычно реакция на причиненную боль. Они, как правило, слишком быстро идут ва-банк в отношениях, и когда все начинает становиться реальностью, они решают, что им нужно расстаться . Они также являются признаком того, что предпочитают фанатизм личному расставанию.
Они ненавидят конфликты, и расставание с кем-то может заставить Весов чувствовать себя виноватыми или плохими, поэтому они думают, что просто постепенное исчезновение - лучший способ положить конец отношениям. Тем не менее, привидение может быть самой болезненной вещью, особенно когда вы наконец понимаете, что отношения окончены и что Весам не хватило смелости сказать вам лично.
12. Рак (21 июня - 22 июля).Раки скорее сделают что-нибудь, чем разбьют чье-то сердце. Если они действительно обидели кого-то, они ужасно себя чувствуют по этому поводу и будут долго думать об этом - это может даже помешать им завязать новые отношения.
Если они расстанутся с вами, они обязательно постараются остаться друзьями, потому что им будет ужасно, если вы их ненавидите.
Самая распространенная причина, по которой Рак расстается с кем-то, - это если его партнер не ладит с семьей, потому что для Рака семья всегда на первом месте. Они могут обзавестись новым партнером, но не новой семьей.