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Минтруд будет по-новому выявлять бедных - по уровню инфляции и прожиточному минимуму

2:39:4811/26/2021
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Критерии изменились. Теперь уровень бедности в стране будет оцениваться в динамике, как это делается во многих странах.

Россияне будут рассчитывать на поддержку государства, если будут признаны бедными. Фото: Pxabay. com

В Минтруда теперь выявлять бедных граждан, которым требуется помощь государства будут по двум критериям. Для вычисления количества бедного населения в ведомстве отправной точкой посчитают инфляцию, а для выплат пособий по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум.

- Первый показатель, рассчитываемый ежеквартально, предполагается использовать как целевой, второй, привязанный к медианному доходу, останется базой для расчета пособий, — уточнили в «Коммерсанте», ссылаясь на документ.

Теперь уровень бедности в стране будет оцениваться в динамике, как это делается во многих странах. После принятия постановления, проект которого внесен на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию, будет исключена ситуация, когда уровень бедности может расти вслед за ростом экономики и растущему медианному доходу.

Ранее российский президент дал поручение повысить прожиточный минимум на 8,6% вместо 2,5%. В итоге разница составила тысячу рублей. Глава государства отметил, что темпы индексации пенсий не должны отставать от уровня инфляции. В 2021 году годовой показатель инфляции достиг максимума за последние годы, превысив 7%.

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прожиточный минимумбедностьинфляция.Минтруда
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