Минтруд будет по-новому выявлять бедных - по уровню инфляции и прожиточному минимуму

В Минтруда теперь выявлять бедных граждан, которым требуется помощь государства будут по двум критериям. Для вычисления количества бедного населения в ведомстве отправной точкой посчитают инфляцию, а для выплат пособий по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум.
- Первый показатель, рассчитываемый ежеквартально, предполагается использовать как целевой, второй, привязанный к медианному доходу, останется базой для расчета пособий, — уточнили в «Коммерсанте», ссылаясь на документ.
Теперь уровень бедности в стране будет оцениваться в динамике, как это делается во многих странах. После принятия постановления, проект которого внесен на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию, будет исключена ситуация, когда уровень бедности может расти вслед за ростом экономики и растущему медианному доходу.
Ранее российский президент дал поручение повысить прожиточный минимум на 8,6% вместо 2,5%. В итоге разница составила тысячу рублей. Глава государства отметил, что темпы индексации пенсий не должны отставать от уровня инфляции. В 2021 году годовой показатель инфляции достиг максимума за последние годы, превысив 7%.