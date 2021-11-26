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Сертификаты для переболевших коронавирусом продлят на срок до одного года, заявили в Минздраве

1:20:0311/26/2021
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Сейчас для перенесших ковид сертификат действителен полгода, тогда как привитым - год. Теперь ситуация изменится.

Переболевший и вакцинированные будут уравнены. Фото: Pixabay.com
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Действие сертификата для граждан, перенесших коронавирус, будет продлено до года. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он пояснил, что продление будет автоматическим, пишет ТАСС.

- Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы об изменении и правовом обеспечении, — сказал Мурашко.

С самого начала практики введения сертификатов был установлен срок для переболевших — полгода, а вакцинированных — на год. 25 ноября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом страны заявляла о необходимости продлить действие сертификата для перенесших ковид до года. Глава государства поддержал эту идею.

О том, что действие сертификатов вакцинированных и переболевших должно сравняться, говорил академик РАН Евгений Шляхто, он напомнил, что ревакцинацию можно проводить и через год, не обязательно это делать через полгода после введения препарата от коронавируса.

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сертификаткоронавируспереболевшиеВакцинация.Минздрав РФМихаил Мурашко
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