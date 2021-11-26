Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Во время погони со стрельбой на МКАД раненый наркокурьер сбил несколько авто: В его BMW нашли 6 кг мефедрона

2:59:5411/26/2021
0

Одна из путь попала в бензобак, машина загорелась. Погоня со стрельбой и задержание попали на видео.

В машине уходившего от полицейской погони на МКАД водителя BMW нашли 6 кг мефедрона. Фото: Скриншот

Полицейские в ходе погони со стрельбой на московской кольцевой автодороге задержали водителя BMW, в котором обнаружили 6 килограммов наркотиков - медедрона.

26 ноября сотрудники ДПС на МКАД остановили автомобиль для проверки документов, но 23-летний водитель резко надавил на газ. Уходя от погони, он врезался в несколько проезжающих попутно автомобилей. Полицейским удалось его заблокировать. Во время погони нарушитель был ранен. Его задержали.

"На требования полицейских остановиться водитель BMW не реагировал, его догнали на Симферопольском шоссе, где загорелся от стрельбы бензобак", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, машину с наркокурьером заблокировали на 35-м километре Симферопольского шоссе

На заднем сидении BMW нашли три крупных свертка с белым порошкообразным веществом, предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотика, добавила Волк.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
стрельбапогонянаркокурьермефедронИрина Волк
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Дадут лет 20?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Учительница на уроке играла с детьми на раздевание в школе Сахалина, чем заинтересовалась прокуратура
3:48:08 11/26/2021
Учительница на уроке играла с детьми на раздевание в школе Сахалина, чем заинтересовалась прокуратура
Зеленский обвинил Россию в причастности к госперевороту 1 декабря: Кремль ответил украинскому президенту
3:32:01 11/26/2021
Зеленский обвинил Россию в причастности к госперевороту 1 декабря: Кремль ответил украинскому президенту
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 с ужасающей мутацией распространяется по миру: ВОЗ предупредила об опасности
3:18:11 11/26/2021
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 с ужасающей мутацией распространяется по миру: ВОЗ предупредила об опасности
Школьные каникулы в 2022-м: даты зимних, весенних и летних каникул. Особенности этого учебного года
3:00:14 11/26/2021
Школьные каникулы в 2022-м: даты зимних, весенних и летних каникул. Особенности этого учебного года
Во время погони со стрельбой на МКАД раненый наркокурьер сбил несколько авто: В его BMW нашли 6 кг мефедрона
2:59:54 11/26/2021
Во время погони со стрельбой на МКАД раненый наркокурьер сбил несколько авто: В его BMW нашли 6 кг мефедрона
Минтруд будет по-новому выявлять бедных - по уровню инфляции и прожиточному минимуму
2:39:48 11/26/2021
Минтруд будет по-новому выявлять бедных - по уровню инфляции и прожиточному минимуму
Чуткие поздравления от сыновей для мам и слова благодарности в День матери 28 ноября 2021
2:15:39 11/26/2021
Чуткие поздравления от сыновей для мам и слова благодарности в День матери 28 ноября 2021
Труп женщина под окнами высотки обнаружили в центре Новосибирска
2:14:07 11/26/2021
Труп женщина под окнами высотки обнаружили в центре Новосибирска
Календарь стрижки ногтей по фазам луны в декабре 2021 года: какой цвет ногтей выбрать для удачной встречи нового года
2:00:05 11/26/2021
Календарь стрижки ногтей по фазам луны в декабре 2021 года: какой цвет ногтей выбрать для удачной встречи нового года
Музыкант Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт
1:52:39 11/26/2021
Музыкант Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт