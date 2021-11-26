Во время погони со стрельбой на МКАД раненый наркокурьер сбил несколько авто: В его BMW нашли 6 кг мефедрона

Полицейские в ходе погони со стрельбой на московской кольцевой автодороге задержали водителя BMW, в котором обнаружили 6 килограммов наркотиков - медедрона.
26 ноября сотрудники ДПС на МКАД остановили автомобиль для проверки документов, но 23-летний водитель резко надавил на газ. Уходя от погони, он врезался в несколько проезжающих попутно автомобилей. Полицейским удалось его заблокировать. Во время погони нарушитель был ранен. Его задержали.
"На требования полицейских остановиться водитель BMW не реагировал, его догнали на Симферопольском шоссе, где загорелся от стрельбы бензобак", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, машину с наркокурьером заблокировали на 35-м километре Симферопольского шоссе
На заднем сидении BMW нашли три крупных свертка с белым порошкообразным веществом, предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотика, добавила Волк.