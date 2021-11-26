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Учительница на уроке играла с детьми на раздевание в школе Сахалина, чем заинтересовалась прокуратура

3:48:0811/26/2021
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По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Видео необычного урока попало на глаза родителям, которые не стали молчать.

Прокуратура Сахалина проверяет информацию об учительнице, играющей с детьми на раздевание. Фото: Рixabay.com

Учительница русского языка и литературы в одной из школ Сахалинской области играла с детьми на уроке в игру на раздевание. Такая информация появилась в местных СМИ. На это мгновенно отреагировала прокуратура Томаринского района и начала проверку по фактам, изложенным в сообщениях.

"По поручению прокуратуры области прокуратурой Томаринского района проводится проверка по публикации СМИ "На Сахалине учитель провела со школьниками игру на раздевание". В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка исполнению законодательства об образовании и основных гарантиях прав ребенка. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказали в надзорном ведомстве 26 ноября.

Как рассказали родители игравших с учительницей детей, необычный урок в школе селе Пензенское Томаринского района прошел в октябре. Позже в соцсетях появилось видео, которое дети пересылали друг другу. Попалось оно и на глаза родителям, которые не стали молчать.

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