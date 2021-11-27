На кого хуже влияет сильная жара: на молодых или пожилых людей? Исследование

Сильная жара - основная причина смертей, связанных с погодой, в Соединенных Штатах - представляет все большую угрозу для населения, поскольку ожидается, что дни экстремальной жары станут более частыми, более интенсивными и продолжительными из-за продолжающегося воздействия климата. изменение. Хотя неблагоприятное воздействие жары на здоровье среди пожилых людей было хорошо задокументировано, о потенциальном воздействии жары на людей молодого и среднего возраста известно меньше.
Новое исследование, проведенное учеными из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета (BUSPH), показало, что осложнения от сильной жары, по-видимому, более выражены среди людей молодого и среднего возраста в США, чем среди пожилых людей, пишет medicalxpress.com.
Исследование, опубликованное в The British Medical Journal, изучило связь между экстремальными температурами и посещениями отделения неотложной помощи (ED) и обнаружило, что дни сильной жары были связаны с более высоким риском посещений ED по любой причине, связанных с жарой заболеваний, почечная недостаточность и психические расстройства среди всех взрослых, но наиболее сильная связь была среди взрослых в возрасте 18–64 лет.
Предыдущие исследования воздействия жары на здоровье были сосредоточены в первую очередь на смертности или госпитализации среди пожилых людей. Это исследование является первой оценкой воздействия экстремальной жары на взрослых всех возрастов в национальном масштабе, а также первым национальным исследованием, в котором посещения отделений неотложной помощи рассматриваются как маркер неблагоприятного воздействия жары на всех взрослых.
«Многие заболевания, которые приводят к необходимости использования отделения неотложной помощи, не приводят к госпитализации, потому что их можно вылечить за короткий промежуток времени, особенно среди более молодого взрослого населения», - говорит старший автор исследования доктор Грегори Веллениус, профессор гигиены окружающей среды и директор Программы по климату и здоровью в BUSPH. «Изучая посещения пунктов неотложной помощи, мы стремились получить более полную картину истинного бремени болезней, которое может быть связано с днями сильной жары».
Веллениус и его коллеги проанализировали данные анонимных заявлений об использовании медицинских услуг, чтобы количественно оценить риск посещений неотложной помощи по любой причине и для конкретных условий, потенциально связанных с повышением температуры в теплое время года (с мая по сентябрь) почти в 3000 округах США с 2010 по 2019 год.
Данные были предоставлены OptumLabs, центром совместных исследований и инноваций, основные связанные данные которого находятся в хранилище данных OptumLabs (OLDW). Эта база данных содержит неидентифицированную продольную медицинскую информацию - включая заявления о медицинских и аптечных услугах, результаты лабораторных исследований и записи о регистрации - о более чем 200 миллионах участников и пациентов коммерческих программ и Medicare Advantage, а также пациентов, представляющих диапазон возрастов и географических регионов по всей территории США.
В рамках исследования исследователи проанализировали данные о заявках 74 миллионов взрослых, в том числе более 22 миллионов посещений отделения неотложной помощи. Они обнаружили, что дни сильной жары (в зависимости от местоположения, но в среднем около 93 градусов по Фаренгейту) были связаны с 66-процентным повышением риска посещений ЭД по поводу теплового заболевания, а также с 30-процентным повышением риска почечной недостаточности по сравнению с к посещениям ED в более прохладные дни. Но риск, связанный с сильной жарой, зависит от возраста. День сильной жары был связан с повышением риска посещений ЭД на 10,3% среди людей в возрасте от 45 до 54 лет по сравнению с более высоким риском на 3,6% среди лиц старше 75 лет.
«Молодые люди могут подвергаться большему риску воздействия экстремальной жары, особенно среди рабочих, которые проводят много времени на открытом воздухе», - говорит ведущий автор исследования доктор Шэнчжи Сун, научный сотрудник Департамента гигиены окружающей среды BUSPH. «Молодые люди также могут не осознавать, что они тоже могут подвергаться риску в дни сильной жары».
Результаты также согласуются с предыдущими исследованиями, которые показали, что люди в округах США с более низкими температурами теплого сезона по-прежнему испытывают более высокий риск осложнений, связанных с жарой. Дни сильной жары были связаны с 12-процентным повышением риска посещений ЭД в северо-восточном регионе и почти 10-процентным повышением риска на Среднем Западе и северо-западе по сравнению с 4,3 процента в более теплом юго-востоке.
«Хотя сильная жара угрожает здоровью каждого, это исследование предоставляет дополнительные доказательства того, что она особенно опасна в регионах с более прохладным климатом, которые могут быть менее приспособлены к жаре», - говорит соавтор исследования доктор Кейт Вайнбергер, доцент Университета Британской Колумбии. Школа народонаселения и общественного здоровья. «Поскольку температура продолжает расти из-за изменения климата, реализация мер по адаптации к жаре в этих регионах будет иметь решающее значение».
Исследователи говорят, что многие из этих связанных с жарой осложнений можно предотвратить с помощью изменений в политике, которые уменьшают воздействие тепла или улучшают восприимчивость и адаптивность людей к жаре, говорят исследователи, но они подчеркивают, что эффективная политика будет отличаться в зависимости от региона, штата и округа.
«Хотя изменение климата является глобальной проблемой, а жара угрожает здоровью всех людей во всем мире, последствия ощущаются на местном уровне, и решения должны быть адаптированы к местным потребностям», - говорит д-р Веллениус, ссылаясь на географическую инфраструктуру и уязвимость населения. и доступные ресурсы. «То, что работает для обеспечения готовности к жаре на северо-западе Тихого океана, действительно отличается от того, что работает на юго-востоке США, поэтому решения должны быть локализованы, чтобы соответствовать потребностям местного сообщества».
«Посмотрев на посещения отделений неотложной помощи по разным причинам и для нескольких возрастных групп, мы смогли с точностью охарактеризовать различное влияние на здоровье различных групп населения», - говорит соавтор исследования доктор Франческа Доминичи, профессор биостатистики Кларенса Джеймса Гэмбла. Гарвардская школа общественного здравоохранения Т.Х. Чана и содиректор Гарвардской инициативы в области науки о данных. «Важная цель этого исследования - предоставить клиницистам и экспертам в области общественного здравоохранения действенную информацию о том, как предотвратить эти посещения отделений неотложной помощи , также учитывая, что мы можем предвидеть, когда эти экстремальные тепловые явления могут произойти».
Соавторами исследования также были дополнительные преподаватели и сотрудники Департамента гигиены окружающей среды BUSPH, в том числе Амрута Нори-Сарма, доцент кафедры гигиены окружающей среды ; Кейт Спэнглер, научный сотрудник постдокторантуры; и Юаньтун Сунь, аналитик исследовательских данных.