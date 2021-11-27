Лунный посевной календарь на декабрь, январь, февраль: благоприятные и неблагоприятные даты для высадки семян в сезоне 2021-2022

Посевной календарь разработан специально для удобства дачников, чтобы помочь им выбрать правильные даты для посадки тех или иных растений. Фазы Луны способны влиять и на будущий урожай, поэтому важно при посадки ориентироваться на благоприятные дни лунного календаря.
В первый месяц зимы садоводы могут заняться планированием работ на осень. В начале зимы стоит сходить на дачу и проверить все ли приготовлено к зиме. Например, укрыты ли растения, в декабре обычно люди закладывают семена на стратификацию.
Благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю на зиму.
Декабрь.
Благоприятные дни: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 29, 30 числа. Эти дни хорошо подойдут для посевов и посадок.
Неблагоприятные дня в декабре: 3, 4, 8, 9, 19 число. В эти дни не стоит заниматься посадкой семян.
Январь.
Благоприятные дни по лунному календарю на январь. Благоприятные дни: 2, 3, 17, 1, 19, 31 числа. Неблагоприятные дни: 4, 5, 18, 20 числа.
Февраль.
Благоприятные дни по лунному календарю на февраль для посадки семян.
Благоприятные дни: 7, 8, 9, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 числа.
Неблагоприятные дни: 1, 2, 15, 16, 28 числа.
Работы производимые на огороде требуют очень значительных ресурсов от человека, поэтому чтобы не тратить силы зря и получить максимально хороший результат, обязательно возьмите себе на вооружение подсказки лунного календаря. От фазы Луны зависит, то как будет расти растение и какой урожай даст. День выбирайте заранее, чтобы хорошо подготовиться к высадки и ничего не упустить.