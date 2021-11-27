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Лунный посевной календарь на декабрь, январь, февраль: благоприятные и неблагоприятные даты для высадки семян в сезоне 2021-2022

12:00:4511/27/2021,Анна Филатова
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День выбирайте заранее, чтобы хорошо подготовиться к высадки и ничего не упустить.

Лунный календарь садовода на зиму для посадки семян.
Лунный календарь садовода на зиму для посадки семян. Фото: Рixabay.com

Посевной календарь разработан специально для удобства дачников, чтобы помочь им выбрать правильные даты для посадки тех или иных растений. Фазы Луны способны влиять и на будущий урожай, поэтому важно при посадки ориентироваться на благоприятные дни лунного календаря.

В первый месяц зимы садоводы могут заняться планированием работ на осень. В начале зимы стоит сходить на дачу и проверить все ли приготовлено к зиме. Например, укрыты ли растения, в декабре обычно люди закладывают семена на стратификацию.

Благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю на зиму.

Декабрь.

Благоприятные дни: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 29, 30 числа. Эти дни хорошо подойдут для посевов и посадок.

Неблагоприятные дня в декабре: 3, 4, 8, 9, 19 число. В эти дни не стоит заниматься посадкой семян.

Январь.

Благоприятные дни по лунному календарю на январь. Благоприятные дни: 2, 3, 17, 1, 19, 31 числа. Неблагоприятные дни: 4, 5, 18, 20 числа.

Февраль.

Благоприятные дни по лунному календарю на февраль для посадки семян.

Благоприятные дни: 7, 8, 9, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 числа.
Неблагоприятные дни: 1, 2, 15, 16, 28 числа.

Работы производимые на огороде требуют очень значительных ресурсов от человека, поэтому чтобы не тратить силы зря и получить максимально хороший результат, обязательно возьмите себе на вооружение подсказки лунного календаря. От фазы Луны зависит, то как будет расти растение и какой урожай даст. День выбирайте заранее, чтобы хорошо подготовиться к высадки и ничего не упустить.

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