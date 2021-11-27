Уволенного из-за банкета в день трагедии на шахте мэра Прокопьевска исключили из «Единой России»

Мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, который управлял городом всего один день, исключили из «Единой России» из-за банкета. Напомним, он устроил застолье в честь своего назначения на пост главы города в день трагедии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек.
Об исключении Старченко из парии сообщил 27 ноября секретарь регионального отделения ЕР, сенатор Алексей Синицын. По его словам, партбилет забрали и у спикера местного горсовета депутатов.
«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главы города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну», — цитирует Синицина РИА Новости. - Именно на них лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева об объявлении траура».
Старченко и Бурдина покинут свои муниципальные должности. Назначенного накануне главу города Цивилев уже уволил.
Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана, в результате которой погиб 51 человек.
Следственный комитет уже возбудил дела в отношении руководителей шахты и сотрудников Ростехнадзора. В субботу суд арестовал 5 человек.