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Уволенного из-за банкета в день трагедии на шахте мэра Прокопьевска исключили из «Единой России»

11:06:2011/27/2021
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Партбилет местные единороссы забрали и у спикера местного горсовета депутатов. Старченко находился в должности главы города ровно один день.

Экс-мэра Прокопьевска исключили из «Единой России» за банкет во время траура в Кузбассе. Фото: Instagram/vvstarchenko_prk

Мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко, который управлял городом всего один день, исключили из «Единой России» из-за банкета. Напомним, он устроил застолье в честь своего назначения на пост главы города в день трагедии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек.

Об исключении Старченко из парии сообщил 27 ноября секретарь регионального отделения ЕР, сенатор Алексей Синицын. По его словам, партбилет забрали и у спикера местного горсовета депутатов.

«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главы города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну», — цитирует Синицина РИА Новости. - Именно на них лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева об объявлении траура».

Старченко и Бурдина покинут свои муниципальные должности. Назначенного накануне главу города Цивилев уже уволил.

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана, в результате которой погиб 51 человек.

Следственный комитет уже возбудил дела в отношении руководителей шахты и сотрудников Ростехнадзора. В субботу суд арестовал 5 человек.

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