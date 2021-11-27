Как правильно провожать душу усопшего: что делать на 3, 9 и 40 день – что происходит с живыми и мертвыми

Все христиане верят, что после смерти жизнь не заканчивается. Душа умершего человека стремиться на небеса и встречается с Богом. Душа грешная боится встречи с Господом, однако праведный человек - готов ко всему. Близкие умершему человеку должны помочь ему облегчить пребываете на небе и совершать молитвы, как можно чаще, заказывать в церкви специальный обряд по усопшему. Особенно большую силу имеет молитва на 3, 9, 40 дней.
День третий.
Церковь говорит, что усопшему человеку необходима помощь живых родственников. Благодаря молитве родственников душа может чувствовать себя комфортней.
День девятый.
С девятого по сороковой день душа усопшего прибывает в аду. Это время ожидания, когда все грехи человека взвешиваются и сопоставляются с добрыми делами. В это время усопшие являются к живым родным и разговаривают с ними, просят одеть, дать поесть. В это время живые родственники должны молиться за усопшего, заказывать в храме литургию, совершать добрые поступки, приветствуется подаяние, помощь нищим и обездоленным.
День сороковой.
В этот день стоит особенно много и искренне читать молитву за усопших. В этот день станет ясно, куда душа попадет: в ад или рай. Молитва родственников поможет душе усопшего легче перенести испытания и принять свою учесть.
После того как сорок дней позади, необходимо продолжить молиться за усопшую душу. Далее стоит посещать кладбище на - Родительские субботы, наводить порядок на могиле и продолжать читать молитвы, можно заказывать службу по умершим церкви, а также передавать записки священнослужителю на церковные праздники, чтобы имя умершего было зачитано на литургии.