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В России ввели ограничения из-за нового "омикрон"-штамма коронавируса

3:46:5811/30/2021
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все системы ПЦР-тестирования, применяемые сегодня в России, эффективны при выявлении южноафриканского варианта ковида.

Роспотребнадзор ввел ограничения из-за штамма "омикрон". Фото: Кремлин.ру
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Роспотребнадзор объявил о введении ряда ограничительных мер из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон" в нескольких странах.  Анна Попова, глава ведомства, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 30 ноября, заявила, что все системы ПЦР-тестирования, которые сейчас применяются в России, эффективны при выявлении южноафриканского штамма ковида.

По ее словам, новый вариант коронавируса может быть более заразным, чем предыдущие, и требует немедленного детального изучения.

"Мутации, которые присущи штамму "омикрон", повышают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами, потенциально усиливают проникновение вируса в клетки и влияют на увеличение инфекционности очевидно. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного всестороннего изучения", - высказалась Попова.

Ведомство решило сократить срок действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов именно из-за повышенной заразности "омикрона".

"С учетом особенности нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение, ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48", - пояснила руководитель Роспотребнадзора.

Кроме того, вернувшиеся из нкукоторых стран Африки, где обнаружен штамм "омикрон", российские туристы будут находиться на карантине 14 дней.

"Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении. По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях наших граждан", - отметила Попова.

Она советует россиянам новогодние праздники провести дома и отказаться от зарубежных поездок:

"Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью".

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российские туристыштаммкоронавирусПЦР-тестомикронАнна Попова
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