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Зарплата бюджетников Новосибирской области в 2021 году составила в среднем 42 606 рублей в месяц

12:38:0012/1/2021
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Самые высоки заработки в здравоохранении и среди организаторов развлечений. В федеральных учреждениях получают гораздо больше, чем в муниципальных.

пустой карман
В 2021 году бюджетникам подняли зарплату. Фото: Рixabay.com

Новосибирскстат 1 декабря сообщил "Курьер.Среда", о зарплате работников бюджетных учреждений Новосибирской области за январь-сентябрь 2021 года.

В среднем за 9 месяцев текущего года заработки бюджетников составили 42 606 рублей. По выводам статистиков, это на 6,3% выше, чем за тот же период 2020 года, и на 3,8% ниже среднеобластного уровня. Самая высокая оплата труда отмечена в бюджетных организациях с федеральной формой собственности - это 54 013 рублей в месяц, наиболее низкая – в муниципальных учреждениях - 33 710 рублей.

Как отметили в Новосибирскстате,  у бюджетников, работающих в сферах образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта и организации досуга самая высокая заработная плата зафиксирована в здравоохранении - 44 655 рублей, а также в творческой деятельности и в области искусства и организации развлечений - 44259 рублей. Самый маленькие заработки отмечены по традиции в дошкольном образовании - в среднем 28 176 рублей в месяц получают в детских садах региона.

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бюджетникзаработная платаоплата трудазаработкиНовосибирскстат
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