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Какие страны ввели ограничения для туристов из-за омикрон-штамма. Список на 1 декабря 2021

12:55:3012/1/2021
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Туроператоры отмечают, что ограничения в связи с угрозой распространения нового штамма не повлияют на турпоток российских путешественников за рубеж.

израиль
Израиль, Япония и Марокко полностью закрыты для туристов. Фото: Википедии

Правила въезда в некоторые страны изменились в связи с появлением нового штамма коронавируса "омикрон", который считается более опасным и заразным. Список государств, ужесточивших условия прибытия туристов, перечислили в Ассоциации туроператоров России.

Вместе с тем, в АТОР отмечают, что ограничения в связи с угрозой распространения нового штамма не повлияют на турпоток российских путешественников за рубеж. Так, полностью закрытые страны — Израиль и Япония - не принимали россиян и до последних ограничений, в Марокко закрыли прямое авиасообщение с Россией с 5 октября.

Прежде всего ограничения коснутся туристов, побывавших в южноафриканских странах. Им запрещен въезд в Анголу, Австралию, Бразилию, Гонконг, Германию, Египет, Индонезию, Италию, Казахстан, Канаду, Кипр, Кувейт, Мальдивы, Мальту, Новую Зеландию, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовскую Аравию, Сингапур, Таиланд, Турцию, Францию и Шри-Ланку.

А вот Аргентина, Великобритания, Дания, Индия, Ирландия, Испания, Нидерланды, Польша, Руанда, Фиджи открыты для туристов, побывавших недавно на юге Африки. Но им необходимо по прибытии пройти карантин.

ВОЗ, между тем, не считает, что полный запрет авиасообщения между странами остановит распространение коронавируса.

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