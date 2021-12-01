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Большая пресс-конференция Владимира Путина намечена на 23 декабря в очном формате

11:34:1912/1/2021
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Местом проведения станет московский Манеж, именно там российский президент выйдет к журналистам, чтобы традиционно ответить на их вопросы.

Пресс-конференция в 2021 году пройдет в очном формате. Фото: Wikimedia Commons

Стало известно о дате предстоящей итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина. В Кремле сообщили, что она запланирована на 23 декабря в очном формате. О дате мероприятия сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, местом проведения станет московский Манеж, именно там российский президент выйдет к журналистам, чтобы традиционно ответить на их вопросы. Песков пояснил, что представители СМИ смогут задать вопросы президенту в обычном режиме.

В прошлом 2020 году мероприятие, именуемое пресс-конференцией, проводилось в дистанционном формате и получилось неким симбиозом с прямой линией — ранее напомнил Дмитрий Песков.

С 2001 года проводятся ежегодная пресс-конференция президента страны.

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датапресс-конференцияпрезидент страныВладимир ПутинДмитрий Песков
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