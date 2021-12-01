Большая пресс-конференция Владимира Путина намечена на 23 декабря в очном формате

Стало известно о дате предстоящей итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина. В Кремле сообщили, что она запланирована на 23 декабря в очном формате. О дате мероприятия сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, местом проведения станет московский Манеж, именно там российский президент выйдет к журналистам, чтобы традиционно ответить на их вопросы. Песков пояснил, что представители СМИ смогут задать вопросы президенту в обычном режиме.
В прошлом 2020 году мероприятие, именуемое пресс-конференцией, проводилось в дистанционном формате и получилось неким симбиозом с прямой линией — ранее напомнил Дмитрий Песков.
С 2001 года проводятся ежегодная пресс-конференция президента страны.