Почему именно 3 декабря на Руси массово проклинали нечисть лукавую?

3 декабря Русская православная церковь и ее прихожане встретят светлый день памяти двух праведных верующих: Прокла, архиепископа из Константинополя, а также Григория Декаполита, посвятившего свою жизнь помощи людям и борьбе с нечистой силой.
Прокл прожил большую часть жизни в Константинополе, являясь учеником святого Иоанна Златоуста. Вместе со своим учителем Прокл помогал людям и достиг сана диакона, а после — пресвитера. Наставник дал мужчине все необходимые знания и умения для службы в храме, проповедования и помощи нуждающимся.
Однажды Прокл стал свидетелем того, как ученик Иисуса Христа апостол Павел явился к Иоанну. Через некоторое время Иоанн покинул наш мир. Когда Прокл остался без учителя, он отправился в храм в городе Кизика, где занял место епископа. Его служба в тех краях оказалась недолгой из-за разгневанных еретиков. Они изгнали мужчину, из-за чего тому пришлось вернуться в Константинополь. Прокл вернулся к работе в знакомых храмах. Спустя какое-то время он стал архиепископом.
По преданиям, Прокл застал чудо. В один из дней произошло сильное землетрясение. Жители Константинополя испугались, покинули свои жилища и принялись молиться Богу. В этот момент мальчишка, находившийся в толпе, поднялся в небо из-за неведомой силы. Позже он вернулся и рассказал, что это были поющие ангелы. Все вместе люди повторили песню ангелов, после которой сейсмическая активность стихла.
Прокл прожил до глубокой старости и умер своей смертью под присмотром служителей церкви. Праведная жизнь Прокла стала поводом для празднования дня его памяти.
Григорий Декаполит родился в Иринополе, в бедной семье. Его родители были праведными людьми. Но это не остановило назревавший конфликт в семье. Отец с матерью решили принудить сына к женитьбе. Григорий не только отказался, но и вовсе сбежал из дома и начал долгие четырнадцать лет скитаться по городам мира: Риму, Коринфе, Константинополю. В какой-то момент он восстал против иконоборчества. Его долгая жизнь была тесно связана с помощью всем нуждающимся, из-за чего он получил дар ясновидения и изгнания бесов. Григорий также умер своей смертью.
Считается, что 3 декабря нужно изгнать бесов из дома, а также можно увидеть пророческий сон.