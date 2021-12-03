Когда лучше подстричься в декабре 2021 года, чтобы привлечь к себе финансы на весь новый 2022 год

Каждый человек хотел бы, словно по щелчку пальцев, получить помощь свыше. Особенно в денежном вопросе. На первый взгляд, может показаться, что такого не бывает, но существуют дни, когда энергетика Луны позволяют сделать обычные вещи крайне особенными и полезными. Даже самая простая стрижка способна привлечь денежное благосостояние в следующем году.
В день стрижки обязательно нужно произнести важную фразу:
— Я впускаю деньги в свой дом. Пусть грядущий год одарит меня теплом.
Такие слова необходимо сказать до и после стрижки. Однако стоит помнить, что стричься самому ни в коем случае нельзя. Иначе чуда не произойдет.
В какие дни, согласно лунному календарю, нужно подстричься, чтобы привлечь деньги в свою жизнь?
В этом месяце такими датами станут 1, 5, 6, 9, 14, 18, а также 26 и 27 числа. При этом стоит помнить, что существуют еще и просто благоприятные дни для стрижек, которые пусть и не принесут денег, но качество работы мастера будет на высоте. К таким дням относятся 1, 6, 7, 9, с 14 по 16, 18, 22, а также 25 декабря.
Отказаться от стрижки необходимо 3, 4 и 12 декабря. В эти дни эффект будет абсолютно противоположным. Стрижка окажется плохой, что по-настоящему разочарует вас. Даты, которые не вошли в списки, являются обычными, то есть нейтральными, с точки зрения лунного календаря. Стрижка в них не принесет ничего как хорошего, так и плохого, поскольку влияние Луны в их период минимально.
Отметим, что лунный календарь способен помочь всем людям. Речь идет не только о повседневных делах, с которыми благоприятные дни справляются на ура. Также в определенные дни месяца можно проводить мощные ритуалы на привлечение благ в свою жизнь. К таким астрономически событиям относятся новолуние и полнолуние.