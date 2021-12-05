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6 декабря – день памяти благоверного князя Александра Невского: непростая жизнь святого и где находятся его мощи

3:00:3012/5/2021,София Мальцева
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В христианской традиции его почитают как защитника земли Русской.

В христианской традиции его почитают как защитника земли Русской. Фото: Pixabay.com

Александр Невский жил в годы с 1220 – 1263 и был великим князем Новгородским и Владимирским в одни из самых трудных периодов в истории страны. Его фамилия происходит от легендарной реки Нева, протекающей через Санкт-Петербург, до сих пор он считается одной из самых героических фигур в российской истории.

С детства святой Александр участвовал в походах своего отца. В 1235 году он находился в битве у реки Эмайоги, где войны Ярослава полностью разгромили немецкие войска. На следующий год Ярослав отправился в Киев, чтобы оставить своего сына, святого Александра, самостоятельно править в Новгороде.

Князю Александру Невскому удалось изгнать вторгшихся шведов с территории России и отбиться от тевтонских рыцарей. При этом он согласился платить дань монголам, а не сражаться с ними, и это решение раскритиковали. В итоге он стал великим князем и работал над восстановлением процветания России и укреплением российского государства.

В христианской традиции его почитают как защитника земли Русской. Воина - патриота. Политика. Стратега. И, часто считают символом России, небесным покровителем сухопутных войск и морской пехоты.

Мощи российского святого князя открыли накануне Куликовского сражения в 1380 году. Считается, что его мощи нашлись благодаря видению. В этот же день был установлен день памяти благоверного князя, который носил местный характер. По церковной традиции, почитание святого Александра Невского произошло еще при митрополите Макарии в Москве в 1547 году. Молились святому князю, который прославился защитой Отечества, русские войны перед серьезными сражениями и в остальные последующие времена.

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православиетрадициипраздникихристианство.святой Александр Невский
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