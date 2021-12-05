Как назвать сына в 2022 году: имена, которые усиливают положительные качества рожденного в год Тигра

Покровитель следующего года — это Тигр. Каким будет мальчик, который родится в 2022 году, какими качествами характера он будет обладать.
Смелость. Мальчик, который родится в 2022 году будет целеустремленным, отважным и с врожденным чувством справедливости.
Ответственность. Это очень ответственный ребенок, которому неприемлемо подводить ни родителей, ни учителей. Краснеть за такого мальчика родителям точно не придется.
Удача. Этому ребенку всегда будет сопутствовать удача. Все препятствия, которые будут возникать на жизненном пути этого ребенка, он будет решать в мгновение.
Эгоизм. Этот ребенок будет любить быть в центре внимания, он будет требователен к жизни и людям.
Выбрать имя для ребенка непростая задача. Важно, чтобы имя было созвучно с отчеством, чтобы имя было не слишком мягким, потому, что ребенок вырастет и на работе его должны будут называть по имени отчеству, имя должно нести индивидуальность.
Самые популярные имена на 2022 год: Иван, Максим, Артем, Александр.
Редкие: Елисей, Остап, Порфирий, Владислав.
Начинайте планировать имя ребенка заранее, чтобы была возможность прочитать толкование имен, узнать судьбу нескольких обладателей данного имени. Некоторые люди называют детей в честь родственников, однако это не всегда правильно. Если у предка была тяжелая судьба, то она может пересечься и с судьбой новорожденного и отложить свои отпечаток на его жизнь. Называть ли редким именем сына или нет решать родителям, но необходимо быть готовым, что имя ребенка все равно наложит свой отпечаток на жизнь человека.