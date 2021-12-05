Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
05.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кричала женщина, приезжала полиция: что случилось в Бердске?

2:47:4812/5/2021
0

Что сегодня ночью случилось около Рогачева, 18?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Марина:

Кричала женщина, приезжала полиция. Фото: Pxfuel.com/

Что сегодня ночью случилось около Рогачева, 18? Кричала женщина, приезжала полиция.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
происшествиекрикПолиция.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что сегодня ночью случилось около Рогачева, 18?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Низкое давление может быть опасно: Семь симптомов, к которым следует отнестись серьезно
2:30:47 12/5/2021
Низкое давление может быть опасно: Семь симптомов, к которым следует отнестись серьезно
С днем рождения, Санта Клаус! Добрые поздравления и открытки в честь рождественского старца 6 декабря
2:17:29 12/5/2021
С днем рождения, Санта Клаус! Добрые поздравления и открытки в честь рождественского старца 6 декабря
Павших воинов поминают на Руси 6 декабря в день Александра Невского: почему православный крест запекали в булке, о чем этот ритуал извещал наших предков
2:00:56 12/5/2021
Павших воинов поминают на Руси 6 декабря в день Александра Невского: почему православный крест запекали в булке, о чем этот ритуал извещал наших предков
Облысение: ресвератрол остановит выпадение волос и поможет их отрастить быстрее - где он содержится?
1:30:49 12/5/2021
Облысение: ресвератрол остановит выпадение волос и поможет их отрастить быстрее - где он содержится?
Кто такой апостол Андрей Первозванный? Почему его первым призвал Иисус Христос. Как Андрей Первозванный дошел до Руси
1:00:28 12/5/2021
Кто такой апостол Андрей Первозванный? Почему его первым призвал Иисус Христос. Как Андрей Первозванный дошел до Руси
Лучшие слова благодарности наркополицейским в День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ 6 декабря
12:37:30 12/5/2021
Лучшие слова благодарности наркополицейским в День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ 6 декабря
Загадочная смерть российского миллиардера Владимира Щербакова, вызвала судебную тяжбу в Великобритании между настоящей и бывшей женой
12:30:42 12/5/2021
Загадочная смерть российского миллиардера Владимира Щербакова, вызвала судебную тяжбу в Великобритании между настоящей и бывшей женой
Вселенские родительские субботы-2022: точные даты и особенности поминовения усопших близких и родных
12:00:40 12/5/2021
Вселенские родительские субботы-2022: точные даты и особенности поминовения усопших близких и родных
"СССР развалили бездарные люди": Хасбулатов и Володин высказались о крахе Советского союза накануне 30-летия распада государства
11:59:40 12/5/2021
"СССР развалили бездарные люди": Хасбулатов и Володин высказались о крахе Советского союза накануне 30-летия распада государства
Самые большие губы в мире: женщина сделала 26 инъекций, чтобы выглядеть как кукла Братц
11:30:41 12/5/2021
Самые большие губы в мире: женщина сделала 26 инъекций, чтобы выглядеть как кукла Братц