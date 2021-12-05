Кричала женщина, приезжала полиция: что случилось в Бердске?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Марина:
Что сегодня ночью случилось около Рогачева, 18? Кричала женщина, приезжала полиция.
Что сегодня ночью случилось около Рогачева, 18?
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Марина:
Что сегодня ночью случилось около Рогачева, 18? Кричала женщина, приезжала полиция.
От редакции
Что сегодня ночью случилось около Рогачева, 18?
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