Заоблачные поздравления каждому летчику в честь Международного дня гражданской авиации 7 декабря

Пускай взлетают самолеты
Всегда красиво и легко!
Пусть подымают их пилоты
Над облаками высоко!
Желаю вам с аэропорта
Покой все время ощущать,
А на борту — тепла, комфорта,
Чтоб наслаждение получать!
Желаю мира и порядка
И на борту, и за бортом!
Пусть будет мягкою посадка
На нужный вам аэродром!
Авиации гражданской
День Международный.
Будет путь пускай воздушный
Светлым и свободным.
Всем, кто занят в этой сфере
Счастья я желаю.
С вашим днем, владыки неба,
Всех вас поздравляю.
Гражданской авиации — Всемирное ура! Желаем всем работникам Мы счастья и добра,
Удачи, крыльев от любви,
Простора для мечты,
Достатка в доме, а в семье —
Сердечной теплоты,
Здоровья, долголетия.
И пусть ваш самолет
Ни на работе, ни в судьбе
Нисколько не трясет.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru