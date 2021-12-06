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Заоблачные поздравления каждому летчику в честь Международного дня гражданской авиации 7 декабря

1:15:4312/6/2021
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Международный день гражданской авиации отмечается каждый год 7 декабря, начиная с 1994 года в день учреждения Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO).

Международный день гражданской авиации

Пускай взлетают самолеты
Всегда красиво и легко!
Пусть подымают их пилоты
Над облаками высоко!

Желаю вам с аэропорта
Покой все время ощущать,
А на борту — тепла, комфорта,
Чтоб наслаждение получать!

Желаю мира и порядка
И на борту, и за бортом!
Пусть будет мягкою посадка
На нужный вам аэродром!

Международный день гражданской авиации

Авиации гражданской
День Международный.
Будет путь пускай воздушный
Светлым и свободным.

Всем, кто занят в этой сфере
Счастья я желаю.
С вашим днем, владыки неба,
Всех вас поздравляю.

Международный день гражданской авиации

Гражданской авиации — Всемирное ура! Желаем всем работникам Мы счастья и добра,

Удачи, крыльев от любви,
Простора для мечты,
Достатка в доме, а в семье —
Сердечной теплоты,

Здоровья, долголетия.
И пусть ваш самолет
Ни на работе, ни в судьбе
Нисколько не трясет.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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