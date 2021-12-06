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06.12
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Филипп Киркоров получил 90 протоколов за неоплаченные штрафы ГИБДД

12:24:3312/6/2021
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Певец оказался в числе неплательщиков штрафов. протоколы уже направлены мировому судье. Впрочем, пресс-секретарь музыканта опровергает сообщение суда.

Филипп Киркоров. Фото: Instagram/fkirkorov

Филипп Киркоров оказался в списке неплательщиков штрафов, выписанных за нарушения на дороге.

В отношении певца составлено 90 протоколов о неоплаченных штрафах, они уже направлены мировому судье. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Таганского суда Москвы.

- К мировому судье судебного участка №422 Таганского района Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях… в отношении Киркорова Филиппа. Судебные заседания назначены на 14 декабря, — сообщили в пресс-службе для РИА Новости.

Результатом рассмотрения в суде могут стать штрафы, в два раза превышающие неоплаченные, при этом они должны быть не меньше 1 тысячи рублей, либо обязательные работы сроком не более 50 часов, либо административный арест.

Пресс-секретарь музыканта Екатерина Успенская заявила, что все штрафы уплачены, у нее есть чеки и уведомления об отсутствии задолженностей.

- У нас все оплачено, и когда вышла эта новость, мне прислали все чеки, все уведомления, что все оплачено, — сказала она.

Адвокат музыканта также подтверждает что штрафы все погашены, и предстоящее заседание станет самым коротким в практике специалиста — заявил Александр Добровинский.

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судШтрафы.Музыкант.
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