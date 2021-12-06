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Под трамваем погибла 11-летняя девочка в Казани. Она торопилась перебежать дорогу и упала на рельсы

1:43:2112/6/2021
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Дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в региональном СК. Водитель применил торможение, но остановить машину весом в несколько тонн не удалось.

У ребенка не было никаких шансов выжить. Фото: tatar-inform.ru

В понедельник в обед Казани произошло смертельное ДТП — школьница попала под колеса трамвая и погибла на месте.

Как сообщили очевидцы, 11-летняя девочка в полдень упала на трамвайные пути и попала под транспортное средство. Трагедия произошла недалеко от дома №32 по ул. Гвардейской. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

- 6 декабря 2021 года в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Гвардейской в Казани попала под трамвай и скончалась на месте 11-летняя девочка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения", - сообщили в региональном СК.

Инцидент на дороге произошел после того, как школьница попыталась перебежать дорогу в неположенном месте. Она споткнулась и попала под трамвай. На видеорегистраторе, установленном в общественном транспорте, остались кадры, как девочка спешит пересечь пути, но падает. Водитель применил торможение, но остановить машину весом в несколько тонн не удалось.

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