Нужна ли ревакцинация от коронавируса сейчас, если от Омикрона вакцина не спасает?

Снова звучит рефрен «пофантазировать». Еще до того, как появились новости о подтвержденных случаях омикрона в США, федеральные чиновники здравоохранения и президент Джо Байден умоляли людей сделать вакцины против коронавируса и ревакцинации, чтобы защитить себя и других от инфекции.
И все же мы продолжаем слышать, что вариант омикрона несет в себе некоторые мутации, которые могут помочь вирусу избежать защиты от вакцины, но мы пока не знаем наверняка. Так почему же эксперты в области общественного здравоохранения по-прежнему рекомендуют вакцинацию теми же прививками, которые существовали до омикрона?
«Это не будет сценарий типа «от нуля до 100», в котором у нас была бы действительно отличная защита с дельта вариантом, но теперь мы собираемся полностью перейти на другую сторону», - говорит Мансур Амиджи, выдающийся университетский профессор фармацевтики. науки и химическая инженерия на Северо-Востоке.
Скорее, говорит он, иммунитет, создаваемый существующими вакцинами, может быть снижен по эффективности против варианта омикрона, но, вероятно, все же даст нам некоторую защиту. Нам просто может понадобиться больше, чем раньше.
Это потому, что есть два способа укрепить свой иммунитет: выработать антитела, которые лучше распознают и атаковать вирус, или выработать их в большем количестве, пишет medicalxpress.com.
Чтобы понять, как это работает в вашем организме, вероятно, лучше всего начать с того, как коронавирус заражает человека.
Когда частицы вируса попадают через нос или рот, их цель - связываться с рецепторами на поверхности клеток верхних дыхательных путей. Способ, которым вирус связывается с этими клетками, происходит через то, что Амиджи описывает как «механизм блокировки и ключа». Его спайковый белок является ключом, а рецепторы на клетках - замками.
Вакцины разработаны, чтобы научить иммунную систему блокировать это связывание. Вакцинированная иммунная система создает антитела, которые, по сути, образуют фальшивые «замки» и связываются с белком-шипом вирусов, чтобы предотвратить его проникновение в клетки.
Опасение, связанное с вариантом омикрона, заключается в том, что структура белка-шипа меняется, и вакцины обучили иммунную систему определять структуру белка-шипа исходного штамма вируса.
«По мере того, как спайк меняется, есть опасения, что это сродство, клей, который связывает антитело с белком спайка, будет становиться все слабее и слабее, потому что у вас теперь другая структура, в отличие от того, когда вы разрабатывали вакцины», - Амиджи объясняет.
И если антитела не так хорошо блокируют «ключ» варианта омикрона от попадания в «замки» наших клеток, мы можем увидеть больше так называемых прорывных инфекций.
Но это не значит, что все будет потеряно, - говорит Амиджи. «Белок спайков - это большой белок», - говорит он. Даже с гораздо большим количеством мутаций в этом белке варианта омикрон, он по-прежнему в значительной степени такой же, как и оригинал.
Конечно, антитела могут быть не столь искусны в идентификации и закреплении за спайковым белком омикрона, как исходная версия вируса, но они, вероятно, все еще могут большую часть времени. И, по словам Амиджи, укол-ускоритель потенциально может сравнять шансы.
По его словам, повторный укол побудит иммунную систему вырабатывать больше антител для борьбы с любым вторжением коронавируса. Идея заключалась бы в том, что, даже если эти антитела не так хороши для нацеливания на конкретный вариант, это станет игрой с числами. Чем больше антител в вашем теле, тем больше шансов, что они смогут противостоять всем вирусным частицам и не дать им заразить ваши клетки.
Есть и еще один кусок головоломки. Антитела не просто блокируют связывание вируса с вашими клетками, препятствуя его механизму фиксации. По словам Амиджи, если их достаточно, они также могут создать барьер, через который вирус не сможет заразить ваши клетки .
«Если вы получаете много этих антител, покрывающих вирус, и они создают достаточную плотность вокруг вируса, то это также защищает нас», - говорит он.
Другой фактор: сколько вирусов вы подвержены воздействию. По словам Амиджи, чем больше вируса в вашей системе, чем антитела должны противодействовать и нейтрализовать, тем больше антител вам понадобится, добавив, что если вы проводите долгое время в людном помещении, где кто-то инфицирован, у вас больше шансов подвергнуться воздействию более высокой дозы вируса.
«Это своего рода игра, в которую играют вирус и антитела», - говорит он. «Это соревнование между тем, насколько большую стену вы создаете с помощью этих антител, и тем, насколько большую дозу вируса вы собираетесь получить».
«У нас до сих пор нет данных, чтобы точно показать, насколько хорошо вакцинированная иммунная система действует против варианта омикрона», - отмечает Амиджи. Но, по его словам, до тех пор, пока он полностью не ускользнет от этих антител, существующие вакцины и бустерные вакцины по-прежнему будут ключевыми инструментами в борьбе с пандемией.