Георгий Победоносец покровительствует: 9 декабря день Ангела и именины Георгия, Гоши, Жоры. Выбираем подарок по характеристике имени

Георгия Победоносца почитают многие православные люди по всему миру. Он жил еще в III веке, будучи рожденным в семье благочестивых христиан. Георгий рано потерял отца, которого замучили до смерти богоборцы того времени, после чего святой переехал со своей матерью в Лидду. Там он стал перспективным воином и обрел уважение даже в глазах императора Диоклетиана. Однако, когда император объявил охоту за христианами, Георгий раздал все свои богатства нищим, сложил оружие и пришел к своему предводителю с повинной и объявлением своей веры.
Сначала император не поверил словам Георгия и пытался его уговорить отречься от них, однако воин был непреклонен. За это его сначала заперли в темнице, а затем подвергли страшным пыткам, в ходе которых его тело мучили лезвиями, камнями и деревянными колодками, закапывали в яму с известью на несколько дней и даже поили Георгия ядом. Но ничего не смогло его сломить, потому что Господь защищал своего ученика.
Император Диоклетиан не спешил убивать святого и очень скоро в его камеру стали сходиться люди, которых он исцелял. Из историй того времени известно, что Георгий Победоносец даже воскресил мертвого. Жизнь святого закончилась после того, как жена императора Александра призналась в том, что пришла к христианской вере своему мужу. Диоклетиан пришел в ярость и приказал казнить и Георгия, и Александру. По историческим записям известно, что Александра умерла от мук, а Георгию отсекли голову мечом. За смерть мученика Георгия назвали Победоносцем, ведь он победил соблазны и прошел через множество страданий.
Даже после смерти Георгий Победоносец не оставил своих военных дел и сейчас наибольшему количеству людей он известен, как святой, победивший змия. Изображение этого сражения можно увидеть на множестве икон, а также на российских мелких копеечных монетах.
Почитают память Георгия Победоносца 9 декабря каждого года. В это же время свои именины празднуют все Георгии мира.
Мужчина, являющийся обладателем имени Георгий является щедрым и великодушным человеком. Он всегда готов помочь другим в их беде, действуя решительно и самоуверенно, не боясь никаких препятствий, стоящих на пути. Обладатель данного имени никогда не прислушивается к негативному мнению окружающих — им на него все равно, ведь они привыкли отставить свою точку зрения. Однако, если кто-то хочет помочь ими подсказать правильное решение к сложному делу, Георгии могут прислушаться.
Варианты подарков для Григория:
1. Внешний аккумулятор 2. Книга 3. Кошелек 4. Портмоне с наплечным ремнем 5. Мужской халат с вышитым именем 6. Именно набор дорогого алкоголя 7. Именная авторамка для номера 8. Портрет 9. Технические носители, например, флешка 10. Термос или термокружка