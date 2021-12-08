Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Георгий Победоносец покровительствует: 9 декабря день Ангела и именины Георгия, Гоши, Жоры. Выбираем подарок по характеристике имени

9:15:3812/7/2021
0

9 декабря в честь Георгия Победоносца День Ангела празднуют все Георгии мира. Чтобы выбрать им подарок и поздравить, необходимо уделить внимание характеру обладателей данного имени.

Георгий Победоносец является известным православным святым. Фото: Pravoslavnaya-biblioteka.ru
Георгий Победоносец является известным православным святым. Фото: Pravoslavnaya-biblioteka.ru

Георгия Победоносца почитают многие православные люди по всему миру. Он жил еще в III веке, будучи рожденным в семье благочестивых христиан. Георгий рано потерял отца, которого замучили до смерти богоборцы того времени, после чего святой переехал со своей матерью в Лидду. Там он стал перспективным воином и обрел уважение даже в глазах императора Диоклетиана. Однако, когда император объявил охоту за христианами, Георгий раздал все свои богатства нищим, сложил оружие и пришел к своему предводителю с повинной и объявлением своей веры.

Сначала император не поверил словам Георгия и пытался его уговорить отречься от них, однако воин был непреклонен. За это его сначала заперли в темнице, а затем подвергли страшным пыткам, в ходе которых его тело мучили лезвиями, камнями и деревянными колодками, закапывали в яму с известью на несколько дней и даже поили Георгия ядом. Но ничего не смогло его сломить, потому что Господь защищал своего ученика.

Император Диоклетиан не спешил убивать святого и очень скоро в его камеру стали сходиться люди, которых он исцелял. Из историй того времени известно, что Георгий Победоносец даже воскресил мертвого. Жизнь святого закончилась после того, как жена императора Александра призналась в том, что пришла к христианской вере своему мужу. Диоклетиан пришел в ярость и приказал казнить и Георгия, и Александру. По историческим записям известно, что Александра умерла от мук, а Георгию отсекли голову мечом. За смерть мученика Георгия назвали Победоносцем, ведь он победил соблазны и прошел через множество страданий.

Даже после смерти Георгий Победоносец не оставил своих военных дел и сейчас наибольшему количеству людей он известен, как святой, победивший змия. Изображение этого сражения можно увидеть на множестве икон, а также на российских мелких копеечных монетах.

Почитают память Георгия Победоносца 9 декабря каждого года. В это же время свои именины празднуют все Георгии мира.

Мужчина, являющийся обладателем имени Георгий является щедрым и великодушным человеком. Он всегда готов помочь другим в их беде, действуя решительно и самоуверенно, не боясь никаких препятствий, стоящих на пути. Обладатель данного имени никогда не прислушивается к негативному мнению окружающих — им на него все равно, ведь они привыкли отставить свою точку зрения. Однако, если кто-то хочет помочь ими подсказать правильное решение к сложному делу, Георгии могут прислушаться.

Варианты подарков для Григория:

1. Внешний аккумулятор 2. Книга 3. Кошелек 4. Портмоне с наплечным ремнем 5. Мужской халат с вышитым именем 6. Именно набор дорогого алкоголя 7. Именная авторамка для номера 8. Портрет 9. Технические носители, например, флешка 10. Термос или термокружка

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
подарокгеоргийпраздникидень ангелаимениныГеоргий победоносецправославные праздникизначение имени
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Есть ли у вас знакомый или друг с именем Георгий?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Георгий Победоносец покровительствует: 9 декабря день Ангела и именины Георгия, Гоши, Жоры. Выбираем подарок по характеристике имени
9:15:38 12/7/2021
Георгий Победоносец покровительствует: 9 декабря день Ангела и именины Георгия, Гоши, Жоры. Выбираем подарок по характеристике имени
Новый тест поможет узнать, является ли ваша импульсивность патологической
9:00:04 12/7/2021
Новый тест поможет узнать, является ли ваша импульсивность патологической
10 ценных советов, как перестать чувствовать вину из-за того, что вы кому-то сказали «нет»
8:30:27 12/7/2021
10 ценных советов, как перестать чувствовать вину из-за того, что вы кому-то сказали «нет»
Подарок на Новый год: смастерите вместе с ребенком для бабушки и дедушки. Идеи для подарков
8:15:33 12/7/2021
Подарок на Новый год: смастерите вместе с ребенком для бабушки и дедушки. Идеи для подарков
Первые признаки ЗППП, которые вы можете обнаружить в ваших глазах
8:00:30 12/7/2021
Первые признаки ЗППП, которые вы можете обнаружить в ваших глазах
Побочные эффекты парацетамола: опасный знак, который вы можете заметить в моче
7:30:53 12/7/2021
Побочные эффекты парацетамола: опасный знак, который вы можете заметить в моче
Что можно и категорически нельзя делать 21 декабря в день зимнего Солнцестояния: приметы уникальных суток с самой длинной ночью в году
7:15:29 12/7/2021
Что можно и категорически нельзя делать 21 декабря в день зимнего Солнцестояния: приметы уникальных суток с самой длинной ночью в году
Пять видов страшного вреда от плесени в вашем доме: о чем следует обязательно знать
7:00:14 12/7/2021
Пять видов страшного вреда от плесени в вашем доме: о чем следует обязательно знать
Явный симптом Омикрона, который проявляется только ночью, назвали врачи
6:30:44 12/7/2021
Явный симптом Омикрона, который проявляется только ночью, назвали врачи
Лунный календарь стрижки ногтей и маникюра в декабре- 2021: самые благоприятные даты. Какой цвет ногтей выбрать на новый год
6:15:11 12/7/2021
Лунный календарь стрижки ногтей и маникюра в декабре- 2021: самые благоприятные даты. Какой цвет ногтей выбрать на новый год