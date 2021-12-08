Угловой хейлит: О чем говорят «заеды» в уголках рта и как это исправить?

Рост популярности веганских и вегетарианских диет привел к росту дефицита B12, поэтому эксперты рекомендуют контролировать его уровень. С этим заболеванием связано множество симптомов, один из которых может возникать на губах.
B12 - водорастворимый витамин, необходимый для работы нервной системы и мозга. Поэтому субоптимальные уровни могут иметь тяжелые последствия для нервов, что может привести к каскаду осложнений, если их не лечить. Симптомы дефицита часто сосредоточены в конечностях. В некоторых случаях признаки могут возникать и на губах.
Дефицит B12 наиболее распространен среди пожилых людей и тех, кто исключает продукты животного происхождения из своего рационаСимптомы, связанные с дефицитом, разнообразны, пишет express.co.uk.
Некоторые из первых признаков низкого уровня включают покалывание в конечностях из-за повреждения нервов.
Но витамины комплекса B также поддерживают кожу, поэтому такие признаки, как хронические потрескавшиеся губы, также могут указывать на основной дефицит.
«Потрескавшиеся губы - частый симптом недостатка витаминов, особенно витаминов B9, B6 и B12», - поясняет Healthline.
Согласно данным Maple Dental Hygiene Care, его недостаток также может вызвать неприятные трещины в уголках рта.
«Дефицит витаминов группы B, особенно витамина B12, может вызвать трещины на губах, которые трудно заживают», - заявляет здоровый организм.
«Угловой хейлит - это тяжелое и очень неудобное состояние губ, при котором на коже в углах рта при дефиците витамина B появляются трещины и язвы.
«Ежедневный прием витаминов группы B помогает поддерживать здоровье тела и помогает ему справляться с ежедневным стрессом».
Эти осложнения можно объяснить тем фактом, что витамины группы B могут быть необходимы для восстановления тканей и заживления ран.
Но потрескавшиеся губы имеют самые разные причины.
Они обычны в зимние месяцы из-за воздействия холодного воздуха и систем центрального отопления.
Другие признаки во рту, сигнализирующие о потенциальном дефиците, могут включать отек и кровотечение десен.
Как избежать дефицита B12Многие люди могут избежать дефицита витамина B12, употребляя в пищу достаточное количество хлеба, круп и других злаков, обогащенных этим питательным веществом.
Мясо, птица, морепродукты, молочные продукты и яйца также являются хорошими источниками B12.
У других людей может развиться дефицит из-за нехватки внутреннего фактора - белка, секретируемого клетками желудка, который присоединяется к B12, чтобы помочь ему усвоиться.
Это частая причина дефицита как у пожилых людей, так и у людей, перенесших операцию по снижению веса.
Тем, кто не может усвоить питательные вещества, можно рекомендовать сделать инъекцию, чтобы повысить их уровень.
Инъекции гидроксокобаламина, которые могут лечить и предотвращать дефицит B12, доступны по рецептам через NHS.
«Лечение витамин B12 или анемии жеребят зависит от того, что вызывает это заболевание. Большинство людей легко вылечить инфекцию, чтобы восполнить недостающие витамины », - поясняет NHS.