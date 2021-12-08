Будет ли 31 декабря в 2021 году выходным днем: сколько дней продлятся выходные на новогодние праздники в январе-2022

Совсем скоро наступит новогодняя ночь, а затем и праздничные выходные. Это означает, что пора задуматься о подарках, приготовлению дома к празднику, а также о пышном столе, за которым вы и ваши близкие люди встретят долгожданный Новый год. Однако на все это нужно время, из-за чего многие задаются вопросом, когда начнутся новогодние выходные? Работать 31 декабря неудобно, ведь дел перед праздником очень много. Кроме того, все уже ждут не дождутся заслуженного отдыха и веселого времяпровождения рядом со всей семьей.
Будут ли россияне работать 31 декабря 2021 года?
8 сентября 2021 года премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин разработал важный проект, согласно которому 31 декабря станет официальным выходным днем. Иными словами, отдыху быть. Но этот день не относится к новогодним каникулам для рабочего населения. Праздничные выходные выпадают на период с 1 по 10 января 2022 года. То есть россияне будут отдыхать 31 декабря по 10 января.
Многие люди смогут подготовиться к наступлению главной ночи года: приготовить пышный стол, поставить елочку, привести себя в праздничный вид, позвать гостей и отлично привести время. Новый год — это прекрасная возможно для каждого человека почувствовать себя счастливее, стать частью большого праздника.
Добавим, что у школьников новогодние каникулы продлятся с 27 декабря 2021 по 9 января 2022 года. Зимние каникулы для учащихся являются самыми длинными после летних.