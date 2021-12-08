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Евросоюз вводит санкции против российской ЧВК Вагнера, воюющих в странах Африки

3:15:2612/8/2021
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Одобрение послами европейских стран санкций в отношении частной военной компании стали первым этапом введения санкций перед обсуждением на Совете ЕС.

В Евросоюзе одобрили новые санкции. Фото: Pixabay

В Евросоюзе приняли решение одобрить введение санкций в отношении частной военной компании Вагнера.

Первым этапом стало решение послов Евросоюза, которое стало положительным в данном вопросе. Теперь на следующей неделе будет рассматриваться вопрос о санкциях на Совете ЕС.
Ранее планы ввести ограничения против российской военной компании на фоне ее деятельности в Мали и других африканских странах заявлял глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он отметил, что в Евросоюзе будет составлен список возможных ограничений для наемников из РФ, которые могут быть размещены в странах Сахеля: Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чад.

В сентябре власти Мали обратились за помощью к ЧВК Вагнера в борьбе с террористами. Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что обращение было, но не уточнял, откуда именно.

По официальной позиции российских властей, контракт с частной военной компанией не является прерогативой государства.

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военныесанкциичастная компанияЧВК "Вагнера"
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