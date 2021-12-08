Евросоюз вводит санкции против российской ЧВК Вагнера, воюющих в странах Африки

В Евросоюзе приняли решение одобрить введение санкций в отношении частной военной компании Вагнера.
Первым этапом стало решение послов Евросоюза, которое стало положительным в данном вопросе. Теперь на следующей неделе будет рассматриваться вопрос о санкциях на Совете ЕС.
Ранее планы ввести ограничения против российской военной компании на фоне ее деятельности в Мали и других африканских странах заявлял глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он отметил, что в Евросоюзе будет составлен список возможных ограничений для наемников из РФ, которые могут быть размещены в странах Сахеля: Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чад.
В сентябре власти Мали обратились за помощью к ЧВК Вагнера в борьбе с террористами. Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что обращение было, но не уточнял, откуда именно.
По официальной позиции российских властей, контракт с частной военной компанией не является прерогативой государства.