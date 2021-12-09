Доблестные слова и поздравления всем героям в День Героев Отечества 9 декабря

День Героев Отечества нынче.
Поздравляю вас от души,
Страна богата смельчаками,
Герои наши хороши.
Спасибо вам за вашу храбрость,
За подвиг низкий вам поклон,
Сегодня всех мы громко славим,
Ведь каждый — просто эталон.
Сегодня тех, кто сердцем храбр,
Героев славных поздравляю.
Признания заслуг высоких
Вам в праздник искренне желаю.
Вы за Отечество горой,
Почет вам, уважение, слава,
Ведь Родина для вас всегда
Была акцентом в жизни главным.
Здоровья вам, добра, удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пусть путь великих достижений
Вам освещает свет звезды.
Всем Героям скажем нынче: Слава вам, поклон, почет, В День героев вам желаем, Радость жизнь пускай несет.
Крепкого здоровья в теле,
Понимания и добра,
Пусть сбываются желанья,
Сердце полнится тепла.
Рядом будут пусть родные,
Те, кто дорог и любим,
Благ земных большого счастья
Пожелать сейчас хотим.
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок