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Обнадеживающие сообщения о варианте Омикрон

5:30:1712/8/2021,Джин Джонсон
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Даже если омикрон окажется менее опасным, чем дельта, он останется проблематичным, сказала эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения доктор Мария Ван Керхове.

Дельта остается доминирующим вариантом, составляя более 99% случаев. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В воскресенье представители здравоохранения США заявили, что, хотя вариант коронавируса омикрон быстро распространяется по стране, первые признаки указывают на то, что он может быть менее опасным, чем дельта, которая продолжает вызывать рост госпитализаций.

Главный медицинский советник президента Джо Байдена, доктор Энтони Фаучи, сказал CNN «Состояние Союза», что ученым нужно больше информации, прежде чем делать выводы о серьезности омикрона, пишет medicalxpress.com.

Сообщения из Южной Африки, где он возник и становится доминирующим штаммом, свидетельствуют о том, что количество госпитализаций не увеличилось тревожно.

«Пока что это не похоже на серьезность», - сказал Фаучи. «Но мы действительно должны быть осторожны, прежде чем делать какие-либо выводы о том, что он менее серьезен или действительно не вызывает серьезных заболеваний, сравнимых с дельтой».

Фаучи сказал, что администрация Байдена рассматривает возможность отмены ограничений на поездки для неграждан, въезжающих в Соединенные Штаты из нескольких африканских стран. Они были введены, когда в регионе взорвался вариант омикрона, но генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обрушился на такие меры, как «туристический апартеид».

«Надеюсь, мы сможем снять этот запрет в достаточно разумные сроки», - сказал Фаучи. «Мы все очень переживаем из-за невзгод, выпавших на долю не только Южной Африки, но и других африканских стран».

К воскресенью Омикрон был обнаружен примерно в трети штатов США, в том числе на северо-востоке, юге, Великих равнинах и западном побережье. Висконсин, Миссури и Луизиана были одними из последних штатов, подтвердивших случаи заболевания.

Но дельта остается доминирующим вариантом, составляя более 99% случаев и вызывая волну госпитализаций на севере. Бригады Национальной гвардии были отправлены на помощь переполненным больницам на западе Нью-Йорка, а губернатор Массачусетса Чарли Бейкер издал экстренный приказ, требующий от всех больниц с ограниченными возможностями для пациентов сократить запланированные процедуры, которые не являются срочными.

Официальные лица США продолжали призывать людей пройти вакцинацию и сделать ревакцинацию, а также принять меры предосторожности, такие как ношение масок, когда находитесь среди незнакомцев в помещении, говоря, что все, что помогает защитить от дельты, также поможет защитить от других вариантов.

Даже если омикрон окажется менее опасным, чем дельта, он останется проблематичным, сказала эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения доктор Мария Ван Керхове в интервью телеканалу CBS «Face The Nation».

«Даже если у нас будет большое количество легких случаев, некоторым из этих людей потребуется госпитализация», - сказала она. «Им нужно будет попасть в отделение интенсивной терапии, и некоторые люди умрут. Мы не хотим, чтобы это произошло на фоне и без того сложной ситуации с глобальным распространением дельты».

Через два года после начала вспышки COVID-19 унес жизни более 780 000 американцев, а число смертей составляет около 860 человек в день.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежедневно регистрируется более 6600 новых госпитализаций.

Случаи COVID-19 и смертность в США снизились примерно вдвое с момента дельта-пика в августе и сентябре, но при более чем 86000 новых случаев заражения в день эти цифры все еще высоки, особенно в преддверии праздников, когда люди путешествуют и собираются вместе. с семьей.

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коронавирусCOVID-19 вакцинаомикрон
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