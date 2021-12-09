В популярном мультсериале «Южный парк» появился эпизод о поисках происхождения коронавируса

На YouTube вышел тизер нового спецэпизода мультсериала «Южный парк», посвященного коронавирусу. У новой серии название - "COVID Возвращается" ("South Park: Post COVID: COVID Returns").
Речь идет о событиях, произошедших через 40 лет после времени, происходившего на съемках оригинального мультсериала. В новой серии разворачиваются действия вокруг повзрослевших друзей Стэна, Кайла, Кенни и Картмана. Оказалось, что Кенни умер и на его похоронах друзья решили завершить работу покойного, который проводил расследование истоков пандемии коронавируса. Стен и Кайл дают клятву завершить начатое их другом и отправляются в путешествие во времени. Им, как обычно, мешает Картман. Премьера новой серии «Южного парка» состоится 16 декабря на сервисе Paramount+.
Серия о ковиде стала второй после того, как в августе был подписан контракт на создание шести новых эпизодов мультсериала шоураннерами "Южного парка" Треем Паркером и Мэттом Стоуном. Также они должны представить до 2027 года 14 новых дополнительных фильмов.
Сериал «Южный парк» начал сниматься в 1997 году, в нем рассказывается об историях, произошедших с четырьмя друзьями из городка Колорадо. Они постоянно решают актуальные проблемы, среди которых СПИД, наркотики, однополые браки, популярные компьютерные игры и все то, что волнует современников.