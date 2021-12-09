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В популярном мультсериале «Южный парк» появился эпизод о поисках происхождения коронавируса

11:30:0212/9/2021
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Тизер второго спецэпизода вышел на YouTube, премьера серии намечена на 16 декабря. Серия о ковиде стала второй после того, как в августе был подписан контракт на создание шести новых эпизодов.

Новая серия "Южного парка" выйдет в декабре. Фото: Скриншот

На YouTube вышел тизер нового спецэпизода мультсериала «Южный парк», посвященного коронавирусу. У новой серии название - "COVID Возвращается" ("South Park: Post COVID: COVID Returns").

Речь идет о событиях, произошедших через 40 лет после времени, происходившего на съемках оригинального мультсериала. В новой серии разворачиваются действия вокруг повзрослевших друзей Стэна, Кайла, Кенни и Картмана. Оказалось, что Кенни умер и на его похоронах друзья решили завершить работу покойного, который проводил расследование истоков пандемии коронавируса. Стен и Кайл дают клятву завершить начатое их другом и отправляются в путешествие во времени. Им, как обычно, мешает Картман. Премьера новой серии «Южного парка» состоится 16 декабря на сервисе Paramount+.

Серия о ковиде стала второй после того, как в августе был подписан контракт на создание шести новых эпизодов мультсериала шоураннерами "Южного парка" Треем Паркером и Мэттом Стоуном. Также они должны представить до 2027 года 14 новых дополнительных фильмов.

Сериал «Южный парк» начал сниматься в 1997 году, в нем рассказывается об историях, произошедших с четырьмя друзьями из городка Колорадо. Они постоянно решают актуальные проблемы, среди которых СПИД, наркотики, однополые браки, популярные компьютерные игры и все то, что волнует современников.

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истокэпизодкоронавирус«Южный парк»
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