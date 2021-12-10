Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Соединение Венеры и Плутона произойдет 11 декабря 2021 года: как положение планет отразится на любовных делах

3:00:4512/10/2021
0

Это астрономическое событие способно создать удивительную романтику в вашей жизни. Также каждый желающий может провести ритуал на привлечение любви.

Это событие создаст особую романтику между партнерами. Фото: Pxfuel.com
Это событие создаст особую романтику между партнерами. Фото: Pxfuel.com

11 декабря произойдет уникальное и мощное астрономическое явление. В этот день состоится соединение двух планет Солнечной системы: Венеры и Плутона. Под соединением предполагается относительно близкое расположение планет, если смотреть на них с Земли.

Это пора удивительна не только для любителей астрономии. С пользой использовать ее могут все население нашей планеты, ведь именно в это время на Землю спустится огромная энергия. Люди почувствуют романтическую атмосферу и огромную любовь к своему человеку. Это самое прекрасное время, чтобы провести ужин при свечах, свидание или совместный просмотр фильмов. Однако если у вас пока нет любимого человека, не стоит расстраиваться, ведь 11 декабря дает возможность каждому провести необычный ритуал для поиска возлюбленного. Считается, что он исполнит ваше заветное желание в течение следующего года.

Ритуал на привлечение любви в этот день:

11 декабря вы сможете заняться своей личной жизнью и привлечь в нее настоящую любовь. Для несложного ритуала вам понадобится свеча, фломастер и лист формата А4. На нем нужно нарисовать сердце и написать десять качеств, которые вы хотите видеть в возлюбленном. Готовый лист нужно положить на подоконник или мебель, которая будет освещаться лунным светом и энергией Венеры и Плутона. Поверх листка, прямо на сердце, нужно поставить горящую свечу. Тушить ее ни в коем случае нельзя. Необходимо чтобы она потухла сама. При этом, перед сном, подготовьте пространство, чтобы у вас не произошло возгорания. На следующее утро вы можете спрятать лист в укромное место до исполнения ритуала.

После проведения ритуала важно приглядываться к людям. Кто-то точно обратит на вас внимание. Не стоит бояться этого или проявлять излишнее стеснение. Это будет знаком.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
любовьритуалпланетыастрономическое событие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А что вы ожидаете от этого удивительного события?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Соединение Венеры и Плутона произойдет 11 декабря 2021 года: как положение планет отразится на любовных делах
3:00:45 12/10/2021
Соединение Венеры и Плутона произойдет 11 декабря 2021 года: как положение планет отразится на любовных делах
Песков объяснил жесткую реакцию Путина на полемику о кавказских регионах с кинорежиссером Сокуровым
2:43:29 12/10/2021
Песков объяснил жесткую реакцию Путина на полемику о кавказских регионах с кинорежиссером Сокуровым
Идею бесплатно возить на электричках детей от 5 до 7 лет поддержало правительство
2:27:10 12/10/2021
Идею бесплатно возить на электричках детей от 5 до 7 лет поддержало правительство
Андреевский флаг: история святыни военного флота, праздник – 11 декабря
2:00:57 12/10/2021
Андреевский флаг: история святыни военного флота, праздник – 11 декабря
На Урале супруги после череды трагедий покончили с собой: Они потеряли кров, скот и родных людей
1:41:39 12/10/2021
На Урале супруги после череды трагедий покончили с собой: Они потеряли кров, скот и родных людей
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию российским пенсионерам перед Новым годом
1:22:13 12/10/2021
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию российским пенсионерам перед Новым годом
Сердечные поздравления для военных моряков в День Андреевского флага 11 декабря
1:15:38 12/10/2021
Сердечные поздравления для военных моряков в День Андреевского флага 11 декабря
Учителя биологии заподозрили в развращении школьников в Петербурге. Он просил не отправлять его в СИЗО
1:06:17 12/10/2021
Учителя биологии заподозрили в развращении школьников в Петербурге. Он просил не отправлять его в СИЗО
Прямая трансляция с церемонии вручения Нобелевской премии в Осло 10 декабря 2021 года: Российский главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов произнесет речь
1:03:26 12/10/2021
Прямая трансляция с церемонии вручения Нобелевской премии в Осло 10 декабря 2021 года: Российский главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов произнесет речь
Самые важные дела и строгие запреты в день святой Анны 22 декабря: О чем нужно обязательно помолиться и на какие знаки обратить внимание
1:00:52 12/10/2021
Самые важные дела и строгие запреты в день святой Анны 22 декабря: О чем нужно обязательно помолиться и на какие знаки обратить внимание