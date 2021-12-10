Соединение Венеры и Плутона произойдет 11 декабря 2021 года: как положение планет отразится на любовных делах

11 декабря произойдет уникальное и мощное астрономическое явление. В этот день состоится соединение двух планет Солнечной системы: Венеры и Плутона. Под соединением предполагается относительно близкое расположение планет, если смотреть на них с Земли.
Это пора удивительна не только для любителей астрономии. С пользой использовать ее могут все население нашей планеты, ведь именно в это время на Землю спустится огромная энергия. Люди почувствуют романтическую атмосферу и огромную любовь к своему человеку. Это самое прекрасное время, чтобы провести ужин при свечах, свидание или совместный просмотр фильмов. Однако если у вас пока нет любимого человека, не стоит расстраиваться, ведь 11 декабря дает возможность каждому провести необычный ритуал для поиска возлюбленного. Считается, что он исполнит ваше заветное желание в течение следующего года.
Ритуал на привлечение любви в этот день:
11 декабря вы сможете заняться своей личной жизнью и привлечь в нее настоящую любовь. Для несложного ритуала вам понадобится свеча, фломастер и лист формата А4. На нем нужно нарисовать сердце и написать десять качеств, которые вы хотите видеть в возлюбленном. Готовый лист нужно положить на подоконник или мебель, которая будет освещаться лунным светом и энергией Венеры и Плутона. Поверх листка, прямо на сердце, нужно поставить горящую свечу. Тушить ее ни в коем случае нельзя. Необходимо чтобы она потухла сама. При этом, перед сном, подготовьте пространство, чтобы у вас не произошло возгорания. На следующее утро вы можете спрятать лист в укромное место до исполнения ритуала.
После проведения ритуала важно приглядываться к людям. Кто-то точно обратит на вас внимание. Не стоит бояться этого или проявлять излишнее стеснение. Это будет знаком.