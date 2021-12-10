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Идею бесплатно возить на электричках детей от 5 до 7 лет поддержало правительство

2:27:1012/10/2021
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Инициатором законопроекта стала "Единая Россия". Минтранс и РЖД поддержали это предложение.

Плохо пахнущих пассажиров предложили высаживать из электричек
В кабмине поддержали проект о бесплатном проезде на электричках для детей от 5 до 7 лет. Фото: РЖД

Проект бесплатного проезда на пригородных электричках детей в возрасте от 5 до 7 лет поддержали в правительстве РФ, сообщили 10 декабря в пресс-службе «Единой России», которая стала инициатором законопроекта.

Сейчас в России таким правом пользуются дети до 5 лет и учащиеся школ. Для шестилеток проезд обходится наиболее дорого, оценила председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

«По поводу детей от 5 до 7 лет — действительно правовой вакуум. Естественно, этот вопрос нужно решить», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Идею поддержали в Минтрансе и РЖД. Как отметили единороссы, в основу всех законопроектов ложатся конкретные чаяния россиян, с которыми они приходят на личные приемы к депутатам, отметила Святенко.

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