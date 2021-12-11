50% всех водителей не способны адекватно оценить свою степень опьянения прежде, чем сесть за руль

Согласно новому исследованию, опубликованному сегодня, половина всех пьющих недооценили степень своего пьяного состояния, считая, что они все еще безопасны для вождения, несмотря на превышение установленного законом лимита.
Во всем мире вождение в нетрезвом виде является серьезной проблемой, несмотря на десятилетия деятельности по укреплению здоровья. Дорожно-транспортные травмы стали главной причиной смерти людей в возрасте от пяти до 29 лет, и недавно Всемирная организация здравоохранения заявила, что дорожно-транспортные происшествия, связанные с употреблением алкоголя, являются одной из основных причин. В 2019 году от 210 до 250 человек погибли в авариях в Великобритании, где по крайней мере один водитель превысил лимит вождения в нетрезвом виде, что является самым высоким показателем с 2009 года, пишет medicalxpress.com.
Употребление алкоголя приводит к значительному ухудшению нашей двигательной функции, и чем больше мы пьем, тем хуже это становится. Пьяные водители могут с трудом удерживать свой автомобиль в полосе движения, у них медленное время реакции, а также они с большей вероятностью будут рисковать.
В исследовании, опубликованном сегодня в журнале Harm Reduction Journal , группа исследователей из Университета Виттена / Хердеке и Кембриджского университета изучала, насколько точно участники смогли оценить свою способность управлять автомобилем после употребления алкоголя.
Девяносто студентов (средний возраст 24 года) приняли участие в эксперименте в два отдельных дня. Участники были разделены на две группы: учебную и контрольную. Обе группы употребляли либо пиво, либо вино, либо и то, и другое, пока не достигли максимальной концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе (BrAC) 0,11%.
Исследование проводилось в Германии, где разрешенный предел вождения составляет BrAC 0,05% (в Англии и Уэльсе этот уровень составляет 0,08%). В исследовательской группе участникам с самого начала сказали, что когда они достигнут BrAC 0,05%, они будут переведены с пива на вино или наоборот (хотя явно не объяснялось, что это законный предел вождения).
Исследователи контролировали концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе каждого участника с помощью алкотестеров. При каждом измерении они просили участников оценить собственную концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе. Всех участников попросили выйти вперед, когда они посчитали, что достигли разрешенного ограничения на вождение.
Команда обнаружила, что в первый день исследования более трети (39%) участников, считавших, что они достигли установленного законом ограничения на вождение, на самом деле уже превысили этот порог. На второй день эта доля увеличилась более чем вдвое (53%).
Доктор Кай Хенсель из Университета Виттена / Хердеке и Кембриджского университета, который руководил исследованием, сказал: «В странах с законными ограничениями на алкоголь обычно водитель принимает решение о том, сколько он выпил и насколько он здоров. водить машину. Но, как мы показали, мы не всегда умеем выносить такое суждение. Каждый второй человек в нашем исследовании недооценил, насколько они были пьяны, - а это может иметь разрушительные последствия».
Исследователи также заметили, что участники стали хуже оценивать свой уровень BrAC по мере того, как они становились пьяными. "Это может иметь серьезные последствия в Англии и Уэльсе, где установленный законом лимит вождения выше, поскольку это говорит о том, что значительное количество людей может неправильно оценить, насколько они пьяны, и считать себя годными для вождения, хотя на самом деле их уровень потенциально опасно высокий. алкоголя в их крови", - добавил доктор Хенсель.
Чтобы увидеть, смогли ли люди улучшить свою способность оценивать, насколько они пьяны, исследователи сравнили самооценку добровольцев того, что они достигли разрешенного лимита вождения между двумя днями исследования. В исследуемой группе участники могли лучше оценить, насколько они пили на второй день, но не в контрольной группе.
Д-р Хенсель добавил: «Вождение в нетрезвом виде за рулем - серьезный фактор риска для дорожно-транспортных происшествий. Все, что можно сделать для уменьшения этих цифр, стоит попробовать. Под руководством наши участники смогли улучшить свое суждение. Это могло быть так популярно. В этом случае могут помочь киоски, установленные вокруг питейных заведений, которые помогают людям понять их концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе.
«На самом деле, лучший совет: если вы за рулем, просто не пейте. Но если вы действительно чувствуете, что хотите выпить, то посмотрите на свою собственную толерантность к алкоголю. пол, вес и возраст, и есть несколько надежных приложений, которые могут помочь вам».
Carlsberg пожертвовал 420 литров пива для использования только в исследовательских целях, но не участвовал в разработке, проведении или анализе исследования.