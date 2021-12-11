Почему люди в последнее время стали спокойно оскорблять других и стали злее? Причину агрессии раскрыли ученые

Эмоциональные, нерациональные и даже взрывные высказывания в публичном дискурсе в последние годы участились. Политики терпят оскорбления во время законодательных дискуссий; ученые получают электронные письма и твиты, содержащие словесные оскорбления и угрозы.
Что происходит? Эту эскалацию гневной риторики иногда связывают с социальными сетями. Но есть ли другие факторы, влияющие на стили общения, пишет medicalxpress.com.
Как исследователи в области питания и психического здоровья и авторы книги The Better Brain , мы понимаем, что многие в нашем обществе испытывают голод, нарушающий их когнитивные функции и регуляцию эмоций.
Ультра-переработанные продуктыОчевидно, что у нас нет дефицита макроэлементов: жители Северной Америки обычно получают достаточное количество белков, жиров (хотя, как правило, не самых лучших жиров) и углеводов (обычно не хороших сложных углеводов). Но нас обманывают в отношении питательных микроэлементов (минералов и витаминов), особенно у тех, чей выбор продуктов питания основан на ультрапереработанных продуктах.
К ультрапереработанным продуктам относятся безалкогольные напитки, упакованные закуски, подслащенные хлопья для завтрака и куриные наггетсы. Как правило, они содержат лишь незначительное количество нескольких питательных микроэлементов, если они не обогащены, но даже тогда только некоторые из них в более высоких количествах.
Эти отрезвляющие статистические данные были опубликованы в трех опубликованных анализах Канадского общественного здравоохранения 2004 года и Национального обследования здоровья и питания США в 2018 году: в Канаде в 2004 году 48 процентов калорий, потребляемых людьми всех возрастов, приходилось на продукты, подвергшиеся ультрапереработке; в Соединенных Штатах 67 процентов того, что потребляли дети в возрасте от двух до 19 лет, и 57 процентов того, что потребляли взрослые в 2018 году, составляли продукты ультрапереработки.
Большинство из нас осознают, что потребление пищи является огромной проблемой для физического здоровья, поскольку качество диеты связано с хроническими заболеваниями, такими как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания . Общественность меньше осведомлена о влиянии питания на здоровье мозга.
Микроэлементы и симптомы психического здоровьяУчитывая, что выбор продуктов питания в нашем обществе так сильно сдвинулся в сторону продуктов ультрапереработки, нам необходимо узнать о существенных научных доказательствах, подтверждающих, что потребление микронутриентов влияет на симптомы психического здоровья, особенно на раздражительность, взрывную ярость и нестабильное настроение.
База научных доказательств этого утверждения сейчас обширна, хотя оно так редко упоминается в средствах массовой информации, что немногие из общественности с ним знакомы. Десяток исследований, проведенных в таких странах, как Канада , Испания , Япония и Австралия , показали, что люди, которые придерживаются здоровой диеты из цельных продуктов, имеют меньше симптомов депрессии и беспокойства, чем люди, которые придерживаются плохой диеты (в основном это продукты сверхвысокой переработки).
Корреляционные исследования не могут доказать, что выбор питания является причиной проблем с психическим здоровьем: для этого мы обратимся к некоторым убедительным проспективным лонгитюдным исследованиям, в которых люди без явных проблем с психическим здоровьем участвуют в исследовании, оцениваются на предмет их здоровья и режима питания, а затем следовали со временем. Некоторые результаты были ошеломляющими.
В исследовании, проведенном с участием около 89000 человек в Японии с последующим наблюдением в течение 10-15 лет, уровень самоубийств среди тех, кто придерживается цельной диеты, был вдвое меньше, чем среди тех, кто придерживается менее здоровой диеты, что подчеркивает важное новое направление, еще не охваченное текущими программами предотвращения самоубийств.
Здесь, в Канаде, столь же убедительные результаты показывают, как особенности питания детей, а также следование другим рекомендациям по здоровью, касающимся физических упражнений и экранного времени, предсказывали, какие дети в возрасте от 10 до 11 лет будут направлены для диагностики психического расстройства в последующие два года. Отсюда следует, что просвещение по вопросам питания должно быть одним из первых направлений лечения детей в этой ситуации.
Раздражительность и нестабильное настроение часто характеризуют депрессию, поэтому важно, что многочисленные независимые исследования показали, что обучение людей с депрессией, которые придерживались относительно плохой диеты, переходу на средиземноморскую диету из цельных продуктов привело к значительным улучшениям. Средиземноморская диета обычно богата цельнозерновыми, фруктами, овощами, орехами, бобовыми, морепродуктами и ненасыщенными жирами, такими как оливковое масло.
В одном из таких исследований около трети людей, перешедших на диету из цельных продуктов в дополнение к обычному лечению, обнаружили, что их депрессия находится в стадии ремиссии через 12 недель.
Уровень ремиссии в контрольной группе, использовавшей регулярное лечение, но без изменений диеты, был менее одного из 10. Группа, состоящая из цельных продуктов, также сообщила о экономии затрат примерно на 20 процентов в их недельном продовольственном бюджете. Этот заключительный момент помогает развеять миф о том, что диета, состоящая из ультрапереработанных продуктов, - это способ сэкономить деньги.
Важное свидетельство того, что раздражительность, взрывной гнев и нестабильное настроение можно устранить с помощью улучшенного приема микронутриентов, получены из исследований, посвященных оценке добавок микронутриентов для лечения проблем с психическим здоровьем . Большая часть общественной осведомленности ограничивается злополучными поисками волшебных пуль: исследованиями одного питательного вещества за раз . Это обычный способ думать о причинно-следственной связи (для проблемы X вам нужно лекарство Y), но наш мозг работает по-другому.
Для поддержки метаболизма в мозгу нашему мозгу требуется не менее 30 питательных микроэлементов для обеспечения производства нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин, а также для расщепления и удаления побочных продуктов метаболизма. Многие исследования лечения с использованием нескольких питательных веществ показали улучшение регуляции настроения и снижение раздражительности и взрывной ярости, в том числе в плацебо-контролируемых рандомизированных исследованиях детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и нарушением регуляции настроения .
Свидетельства очевидны: люди с хорошим питанием лучше переносят стресс. Скрытый голод мозга - это один из поддающихся изменению факторов, способствующих эмоциональным всплескам, агрессии и даже утрате вежливости в публичных выступлениях.