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Прогноз погоды на две последних недели декабря-2021: какие погодные сюрпризы ожидать в Москве, Сибири, Санкт-Петербурге

3:00:2812/11/2021,Анна Филатова
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Ближе к Новому году в столице и Северной столице столбики термометра будут показывать среднесуточную температуру равную минус 2 градуса Цельсия.

Что говорят синоптики о погоде в разных регионах России на декабрь.
Что говорят синоптики о погоде в разных регионах России на декабрь. Фото: Рixabay.com

В конце осени метеорологи предсказывали, что декабрь будет снежным. Во всех регионах России во второй половине декабря столбики термометров опустятся до отметки ниже ноля. В Москве и Санкт-Петербурге наступят устойчивые морозы после 10 декабря. Возможны метели и сильные снегопады, на ряду с сильным ветром, температура воздуха будет казаться ниже, чем показывает термометр. В следствии этого возможны заторы на дорогах и ДТП, поэтому всем жителям страны рекомендовано оборудовать автотранспортные средства зимними колесами. Без надобности не стоит выезжать на личном транспорте, лучше воспользоваться общественным, чтобы избежать скопления автомобилей. Ближе к Новому году в столице и Северной столице столбики термометра будут показывать среднесуточную температуру равную минус 2 градуса Цельсия.

В Сибири ситуация будет в корне другая. С начала декабря в Сибири лежит снег и отступать он не собирается. Синоптики отмечают, что температура может дойти до минус 50 градусов. Ветер будет доходить до 20 метров в секунду и вызывать сильную метель. Две последние недели декабря в Сибири будет идти снег. К Новому году погода стабилизируется, снег перестанет идти, метель прекратиться. Наступит ясный день. Из-за высокой влажности воздуха пройдет череда туманов.
В целом на Новый год погода во всех регионах России будет располагать к празднику.

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