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Определенная техника сна улучшает творческое мышление и приносит гениальные идеи

4:30:2712/11/2021
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Те люди, которые входили в N1 и выходили из него, с большей вероятностью определяли секретный способ решения числовой проблемы - 83% из них догадались об этом, по сравнению с всего лишь 30% тех, кто не засыпали во время сна.

Техника сна улучшает творческое мышление. Фото: Pixabay.com

Команда исследователей, работающая в Университете Сорбонны, сообщает, что люди могут быть более творческими, если просыпаются сразу после того, как засыпают. В своей статье, опубликованной в журнале Science Advances, группа описывает эксперименты, которые они проводили со спящими добровольцами.

Известно, что Томас Эдисон и Сальвадор Дали использовали определенную технику сна для развития своих творческих способностей. Это включало обдумывание проблемы или стечения обстоятельств, а затем возложение предмета им в руки, когда они ложились спать. По мере того как они уходили, их рука расслаблялась и позволяла объекту упасть на пол, пробуждая их ото сна. Они оба утверждали, что именно тогда к ним пришло вдохновение. В этом новом усилии исследователи проверили эту идею, пишет medicalxpress.com.

Предыдущие исследования показали, что в дополнение к быстрому сну и глубокому сну большинство людей испытывают тип сна, известный как N1 - короткий интервал между полным бодрствованием и полным сном, своего рода сумеречная зона. Именно этот интервал исследователи намеревались проверить. Они набрали 103 здоровых человека, которые пообещали, что им не составит труда заснуть, если у них будет такая возможность.

Каждому из добровольцев дали последовательности из восьми чисел, а затем попросили применить два математических принципа, чтобы вычислить следующее в последовательности. Добровольцам не сказали, что есть другой, гораздо более простой способ вычислить следующее число. Он всегда был таким же, как второй номер в последовательности. Затем добровольцев попросили вздремнуть с чашкой, которая упала и разбудила их, если они задремали. Каждого из добровольцев снабдили зондами для измерения их мозговых волн, чтобы определить, действительно ли они заснули. После дневного сна добровольцев попросили решить одну и ту же задачу последовательности.

После второго подхода к проблеме последовательности исследователи обнаружили, что те люди, которые входили в N1 и выходили из него, с большей вероятностью определяли секретный способ решения числовой проблемы - 83% из них догадались об этом, по сравнению с всего лишь 30% тех, кто не засыпали во время сна. Поскольку для выяснения секретного решения потребовалось творческое мышление, исследователи предполагают, что люди могут улучшить свои творческие способности, прерывая свой собственный сон N1.

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сонисследованиятехника снаулучшает творческое мышлениеScience AdvancesСальвадор ДалиТомас Эдисон
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