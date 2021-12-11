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Молитва Вселенной в день силы – зеркальной даты 12.12.2021

4:00:3412/11/2021,Анна Филатова
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Если работать в этот день в правильном направлении, то можно добиться значительного результата.

Что принесет людям зеркальная дата и как направить ее энергию на улучшение своей жизни.
Что принесет людям зеркальная дата и как направить ее энергию на улучшение своей жизни. Фото: Рixabay.com

Зеркальная дата, что она в себе хранит и какие секреты скрывает. Как приручить эту дату и улучшить свою жизнь.
Декабрь — это магический месяц, не только из-за Нового года, но и из-за предстоящей зеркальной даты, которая состоится 12.12.21 года. Это волшебная дата, когда можно гадать на судьбу, загадывать желания и просить у Вселенной самого дорогого. Это число несет в себе магическую силу и мощный поток энергии, именно оно содержит в своей комбинации две дюжины.
Если обратиться к нумерологии и сложить числа 1 и 2 между собой, то получится число 3. А если, в свою очередь, сложить 3+3, то получим число 6. Шестерка отвечает за наличие определенной энергетики. Тройка несет ответственность за умственную активность и интеллектуальную деятельность. Если работать в этот день в правильном направлении, то можно добиться значительного результата.

Проведите в зеркальную дату ритуал по привлечению удачи и ваша жизнь изменится.

Ритуал наудачу. Удача у каждого своя, для кого-то это финансы, для другого любовь.

Проснуться необходимо до того, как встанет солнце и открыть все окна в доме. Воздух вместе с магической энергетикой пропитает ваш дом и ускорит исполнение желания. Возьмите лист бумаги и напишите на нем двенадцать желаний, начиная от самого сильного, к менее значительному. Писать надо не в строчку, а в столбик. Все время пока вы пишите вы должны быть в хорошем расположении духа. Должна быть вера в зеркальную дату и то, что она вам поможет осуществить ваши желания. Если все будет сделано правильно, то уже в ближайшее время вы начнете вычеркивать из списка сбывшиеся пункты.

После завершения ритуала необходимо поблагодарить волшебную дату за содействие и прочитать ей молитву в виде слов благодарности.

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обрядызеркальная датаритуалы
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