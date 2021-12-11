Зеленский допустил общеукраинский референдум по Донбассу и Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране может состояться общегосударственный референдум. Об этом он рассказал в ходе интервью для телеканала.
- Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны, — заявил Зеленский для "1+1".
Также глава государства допустил, что может быт создан отдельный формат и проведены переговоры с российским президентом, целью которых станет урегулирование ситуации на юго-восточной части страны. Зеленский добавил, что США и европейские партнеры поддерживают такое развитие событий.
Глава государства отметил, что в телефонном разговоре с Джо Байденом, прошедшем накануне, не было речи о том, что необходимо вести переговоры напрямую с представителями Донбасса. По словам Зеленского, самой главной темой после переговоров Путина и Байдена стало уверение российского президента не нагнетать эскалацию относительно территорий соседнего государства.
- О компромиссах никаких мы не говорили, мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с Россией, — заключил Зеленский.
Главы Украины и США провели переговоры после того, как Байден встретился с Путиным. Основной темой общения российского и американского лидеров стала проблема Украины.