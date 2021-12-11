Шестилетний мальчик умер в больнице после наркоза в кабинете стоматолога в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга инициировала проверку обстоятельств гибели 6-летнего мальчика в стоматологической клинике. Он скончался, когда врачи ввели ему общий наркоз, введя в медикаментозный сон.
Трагедия случилась 10 декабря в частной клинике на ул. Шаврова. Теперь ее проверят сотрудники надзорного ведомства на соблюдение требований законодательства при оказании медуслуг.
Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
На лечение зубов ребенку под общим наркозом дали согласие родители ребенка. Перед процедурой маленький пациент прошел обследование, которое не выявило никаких противопоказаний.
Но сразу после наркоза он перестал дышать. Реаниматологи из клиники и вызванные экстренно врачи неотложки не смогли спасти ребенка.
Причины смерти ребенка пока не установлены, их смогут назвать после судмедэкспертизы. Тогда станет ясно, была ли врачебная ошибка врачебной ошибки: анестезиолог мог не правильно рассчитать дозу и мог произойти анафилактический шок.