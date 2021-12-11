Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Шестилетний мальчик умер в больнице после наркоза в кабинете стоматолога в Петербурге

5:52:2812/11/2021
0

Мальчику предстояло лечение зубов, которое решили провести под общим наркозом. На подобную процедуру дали согласие родители ребенка. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Прокуратура заинтересовалась смертью ребенка после наркоза в клинике. Фото: Рixabay.com

Прокуратура Санкт-Петербурга инициировала проверку обстоятельств гибели 6-летнего мальчика в стоматологической клинике. Он скончался, когда врачи ввели ему общий наркоз, введя в медикаментозный сон.

Трагедия случилась 10 декабря в частной клинике на ул. Шаврова. Теперь ее проверят сотрудники надзорного ведомства на соблюдение требований законодательства при оказании медуслуг.

Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

На лечение зубов ребенку под общим наркозом дали согласие родители ребенка. Перед процедурой маленький пациент прошел обследование, которое не выявило никаких противопоказаний.

Но сразу после наркоза он перестал дышать. Реаниматологи из клиники и вызванные экстренно врачи неотложки не смогли спасти ребенка.

Причины смерти ребенка пока не установлены, их смогут назвать после судмедэкспертизы. Тогда станет ясно, была ли врачебная ошибка врачебной ошибки: анестезиолог мог не правильно рассчитать дозу и мог произойти анафилактический шок.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Марс в Стрельце: Гороскоп для для каждого зодиака на транзит в декабре 2021 года
5:43:08 12/11/2021
Марс в Стрельце: Гороскоп для для каждого зодиака на транзит в декабре 2021 года
Чтение Таро на одну карту на 11 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
5:38:37 12/11/2021
Чтение Таро на одну карту на 11 декабря 2021 года для каждого знака зодиака
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 11 декабря 2021 года
5:36:03 12/11/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 11 декабря 2021 года
12 декабря ожидается очень мощная магнитная буря декабря 2021-го: как спокойно встретить зимний космический ураган на Солнце?
5:30:51 12/11/2021
12 декабря ожидается очень мощная магнитная буря декабря 2021-го: как спокойно встретить зимний космический ураган на Солнце?
Симптомы инфаркт мозга перечислил врач. От этого заболевания скончался Александр Градский
5:24:00 12/11/2021
Симптомы инфаркт мозга перечислил врач. От этого заболевания скончался Александр Градский
Двойной тариф за работу 31 декабря: кому положен из россиян за работу в официально праздничный день. И когда дадут зарплату за декабрь
5:06:28 12/11/2021
Двойной тариф за работу 31 декабря: кому положен из россиян за работу в официально праздничный день. И когда дадут зарплату за декабрь
Троим горнякам переломало руки и разбило головы при обрушении в шахте Кузбасса
4:45:44 12/11/2021
Троим горнякам переломало руки и разбило головы при обрушении в шахте Кузбасса
Захоронение Парамона Вифинского и 370-ти мучеников. Где сегодня находятся мощи святого. О чем молятся Парамону
4:30:05 12/11/2021
Захоронение Парамона Вифинского и 370-ти мучеников. Где сегодня находятся мощи святого. О чем молятся Парамону
День памяти русских солдат, погибших в Чечне: сильные слова и открытки 11 декабря
4:15:48 12/11/2021
День памяти русских солдат, погибших в Чечне: сильные слова и открытки 11 декабря
Можно ли 12 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мученика Парамона Вифинского?
4:00:31 12/11/2021
Можно ли 12 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мученика Парамона Вифинского?