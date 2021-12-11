Большой гороскоп для женщин на 2022 год Черного Водяного Тигра: что ждет представительниц каждого знака зодиака

2021 год закончится уже через пару недель, а это значит, что пора готовится к следующему за ним 2022 году. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и подготовиться к счастливым моментам, необходимо хотя бы частично знать, что ждет каждый знак зодиака. Для этого уже давно существуют различные гороскопы.
Гороскоп для женщин всех знаков зодиака на 2022 год.
Овен.
Небесные светила, а также символ предстоящего года поддержат во многом прекрасных представительниц данного знака. Во всех делах и при реализации всех задумок, вас ждет поддержка окружающих и удача, которая позволит быстрее реализовать самые сокровенные желания. Если касаться материальной части жизни, то здесь придется положиться на себя и добывать прибыль упорным трудом. Вторую половину года лучше отвести для семьи и развития своих отношений, которым из-за карьерного роста вы уделяли меньше внимания.
Телец.
В первую половину года женщины стрельцы могут почувствовать себя одиноко, поэтому 2022 год является прекрасным временем для начала новых отношений. В этом году вы точно найдете свою вторую половинку, а также новых друзей, уладите отношения с близкими. При этом старайтесь чаще радовать себя новыми впечатлениями: посетите новые места, попробуйте записаться на курсы по интересам и позвольте соей фантазии направлять вас. Доверяйте чувствам, которые смогут вас направить по нужному пути судьбы.
Близнецы.
Женщин близнецов 2022 год встретит трудностями. Однако это не говорит о том, что вы делали или делаете что-то неправильно. Судьба просто подсказывает вам, что приготовила иной путь, чтобы вы достигли своего максимума. В этом случае вам важно подобрать ключик к той самой двери, за которой находится самое желаемое для вас. Не стоит в 2022 году взваливать на свои плечи все заботы и дела: больше отдыхайте, чтобы иметь постоянно заряженную социальную и рабочую батарейку. Кроме того, не бойтесь просить помощи у близких вам людей.
Рак.
В предстоящем году вас ждут огромные успехи, однако проявит себя удача только к началу лета. Период с января по май будет идеальным для карьерного роста и работы в целом, которая не будет вас утомлять и принесет только хорошие впечатления. Кроме того, в вашей работе вас будут поддерживать, а также помогут коллеги. Ваше усердие и стремление сделать дела как можно лучше приведут к тому, что вы сможете выбраться из долговой ямы и даже поднимитесь на новую финансовую ступень.
Лев.
Женщин львов ждут успехи во всех делах и даже в любви, однако зависеть это будет только от их надежды на себя. Старайтесь лишний раз не доверять людям и, если человек вызывает у вас недоверие, то не просите его о помощи. От вашего окружения может исходить много негатива, который вам не стоит воспринимать близко к сердцу, иначе это повлияет на ваше личностное и трудовое развитие. Вторая половина года будет более легкой и поможет вам проявить свою социальную активную сторону. Все ваши труды окупятся, но могут появиться трудные ситуации, в которых вам понадобится помощь.
Дева.
Девам в предстоящем году не стоит вставать в позицию посредника и помощника, пытаясь решить чужие проблемы самостоятельно и взвалить их на свои плечи. Лучше обратите более пристальное внимание на свою жизнь и происходящие в ней события, которые требуют вашего участия как никогда прежде. Если вы столкнетесь с трудностями, то ваши друзья и близкие скоро придут к вам на помощь и не оставят вас в беде. В отношении любви у вас может появиться много завистников и врагов, которые будут стараться испортить и запятнать ваши чувства скрытно.
Весы.
Женщинам весам астрологи рекомендуют меньше общаться с теми людьми, которые вызывают у них недоверие и отторжение. Таким образом судьба предупреждает вас, что при общении с ними вы можете столкнуться со множеством проблем и быть преданными. Небесные светила дарят вам прекрасную возможность вступить в новую жизнь, например, сменить работу или заняться тем, о чем вы давно мечтали. Дайте развиться себе в новой сфере, пробуйте больше чего-то интересного. Чтобы все дела шли гладко и так, как вы задумали, желательно отпустить прошлое и не мучить себя воспоминаниями.
Скорпион.
Женщины скорпионы, обладающие твердым характером и желанием побеждать, будут без труда справляться со всеми представленными им задачами, однако на пути все равно будут встречаться небольшие трудности. Перед ними ни в коем случае нельзя трусить, однако при необходимости стоит попросить помощи, чтобы минимизировать риски ошибок. Не гонитесь за мнимыми идеалами, не пытайтесь быть похожими на кого-то: стройте свою собственную личность и двигайтесь по траектории собственной судьбы, чтобы стать для кого-то образцом и заслужить уважения окружающих вас людей.
Стрелец.
С первых дней 2022 года женщинам стрельцам необходимо настроиться на позитив и мыслить только положительными категориями. Отбросьте от себя негатив, который будет влиять на вашу продуктивность. Если вы не сделаете этого, то большого успеха в новом году не добьетесь, затормозите свое развитие. Стоит научиться контролировать свои эмоции, которые могут подкинуть вам неожиданные трудности. Мыслите здраво и старайтесь в работе и отношениях двигаться по нейтральной траектории, не уходя в крайности.
Козерог.
В самом начале года женщинам козерогам будет сложно, однако уже к третьему месяцу зимы они войдут в бешеный ритм своей жизни и смогут с успехом решать все предоставленные им дела и заботы. Чтобы в течение года не возникло никаких проблем, астрологи предлагают вам в первую же неделю 2022 года провести ревизию своей жизни. В ходе нее избавьтесь от всего ненужного в вашем доме и в жизни: прекратите общаться с теми людьми, которые намеренно выводят вас на эмоции и вызывают негатив. Только в этом случае вас ожидает успех, а также освободиться место для чего-то нового в судьбе.
Водолей.
Уже с начала года женщины водолеи будут стоять на пороге приятных изменений в своей жизни. Вы можете встретиться со множеством интересных людей, получить от предстоящего года гору хороших впечатлений. Чтобы получить от этого года только положительное, старайтесь чаще экспериментировать и не бойтесь рисковать в пределах разумного. Общаясь с людьми, старайтесь показать им свою доброту и отзывчивость, поделитесь жизнелюбием через юмор, окружите других и себя счастьем и уютом.
Рыбы.
Уже с начала года на женщин рыб свалится много проблем, в борьбе с которыми необходимо проявить свою стойкость и волю. Важно будет опираться на свою интуицию и трезвый расчет. Однако не бойтесь проявлять открытость и дружелюбность, потому что в предстоящем году вам это поможет найти единомышленников и даже друзей. Не проявляйте холодность и строгость, которая может сыграть против вас и привести к непредсказуемым результатам.