Ровно в 12:12 – простой и действенный способ загадать любое желание в зеркальную дату 12.12.2021

Зеркальные даты, мелькающие в календаре, всегда считались магическими. В этот период многие колдуны и маги, шаманы и прорицатели проводили самые изощренные ритуалы. Нумерологи же приписывают зеркальным датам свойства по улучшению жизни, по стабилизации своего финансового состояния а также исполнению самых сокровенных желаний.
Если разобрать дату с точки зрения нумерологии и сложить все ее числа, мы получим число 11. Сложенные оставшиеся единицы образуют собой число 2, являющееся символом любви и красоты, женственности и внешней привлекательности. Это значит, что желания, связанные с красотой и трансформацией в этот период будут исполняться лучше и чаще, чем все остальные желания. Однако и все другие желания не утратят своей силы.
Как загадать желание в зеркальную дау 12.12.2021?
Чтобы загадать желание в эту чудесную дату, вам понадобятся следующие предметы: поверхность зеркала или окна, любого стекла, имеющего отражение, пишущий предмет, например, фломастер, помада, восковой карандаш и т.д. Ровно в 12:12 по времени вашего региона на стекле или зеркале необходимо четко и аккуратно написать зеркальную дату «12.12.2021». После этого вглядитесь в дату и детально представьте то, чего вы хотите, вообразите то, как вы радуетесь получению долгожданного. Затем, максимально вообразив желаемое, сотрите дату с поверхности белым полотенцем и напишите цифру этой даты — двойку. Затем вглядитесь в свое отражение в зеркале или стекле сквозь эту цифру, еще раз представьте ситуацию, в которой вы обретете желаемое, те эмоции, которые вы испытаете. Двойку стирать с поверхности нельзя до конца зеркальной даты. Ровно в полночь следующего дня сотрите ее и заприте магическую энергию внутри своего дома. Так ваше желание исполнится в разы быстрее.