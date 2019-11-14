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Откроется с новыми кабинетами детская поликлиника №2 в Микрорайоне Бердска 19 ноября

15:00 14.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Закончится ли «сущий ад», увидим в день открытия. Минздрав региона обещал избавить от очередей. В здании во время ремонта делали перепланировку. Приказ подписан главным врачом Аллой Дробинской — поликлиника переезжает.

Откроется с новыми кабинетами детская поликлиника №2 в Микрорайоне Бердска 19 ноября
Огромные очереди собираются в детской больнице Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Откроется с новыми кабинетами детская поликлиника №2 в Микрорайоне Бердска 19 ноября

Откроется с новыми кабинетами детская поликлиника №2 в Микрорайоне Бердска 19 ноябряГлавврач просит отсрочку: второй раз направили 50 вопросов Алле Дробинской о проблемах медицины от жителей БердскаЕщё 38 новостей

19 ноября состоится торжественное открытие детской поликлиники №2 на Микрорайоне №40 Бердска после ремонта. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» заведующая детским поликлиническим отделением Ирина Ткаченко, у них начинается переезд «домой». Напомним, на ремонт закрылись здания поликлиники №2 и №1 Бердска. Отделения переехали в здание больницы на ул. Пушкина №172. Обстановку с очередями здесь бердчане называли «сущим адом».

— Открытие поликлиники №2 пройдет 19 ноября, эта информация заявлена главным врачом. Мы переезжаем, — рассказала Ирина Александровна 14 ноября.

Первая поликлиника в центре Бердска пока еще в ремонте. Дата открытия неизвестны.

Напомним, что министерство здравоохранения Новосибирской области обещало избавить от очередей в детских поликлиниках. В рамках ремонта обещали сделать больше кабинетов, в здании делали перепланировку. Что изменилось в детской поликлинике — читайте подробности в ближайшее время.

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