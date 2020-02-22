В пикет против исправительного центра на базе бригады спецназа ГРУ встали возмущенные жители Бердска

Бердчане не верят местной власти, заверившей, что учреждения ФСИН на территории города не будет. И готовы дойти до Путина, чтобы Бердск не превратился в «город-тюрьму». Еще до начала акции протеста его организатору полиция выдала предупреждение об административном правонарушении.

Полчаса Наталья Слесарева простояла с плакатом недалеко от КПП в военном городке Бердска

Днем сегодня, 22 февраля, в Бердске началась серия акций протеста против создания на базе бывшей бригады спецназа исправительного учреждения. Первые одиночные пикеты прошли в военном городке и на главной площади города рядом администрацией Бердска.

Организатором акции выступила член городской общественной палаты Наталья Слесарева. Она «Курьер. Среда. Бердск», что не верит обещаниям местной власти не допустить открытие исправительного центра на территории города. Сначала она встала с плакатом «Я против ИЦ» недалеко от КПП — на входе в гарнизон, где ранее располагалась 67-я десантная бригада. Через полчаса Наталья переехала к бердской мэрии, где тоже прошел пикет.

-Никто из администрации к нам не вышел. Подходили прохожие, интересовались. Все высказывались против размещения в Бердске колонии или исправительного центра, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Петровна.

По ее словам, бердчане поддерживают пикетирующих, готовы поставить подписи, которые собирает инициативная группа против ИЦ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранее глава города Евгений Шестернин заявил, что ИЦ в Бердске не будет.

-Администрации веры нет. Они заявляют, что размещение учреждения УФСИН придумали СМИ. Мы попросили официальный документ о том, что исправительного центра или колонии у нас не будет. Но в мэрии нет такой бумаги! Поэтому мы не верим чиновникам. Они в любой момент могут отыграть, — отметила Слесарева, сообщив, что будут протестовать до тех пор, пока их мнение не дойдет до губернатора, до президента и пока не оформят документально отказ от ИЦ в Бердске.

Даже депутаты горсовета высказали сомнения, что Минобороны и ФСИН, договорившиеся о передаче зданий, изменят решения. И не хотят, чтобы Бердск превратился в «город-тюрьму».

Примечательно, что еще до начала акции к ней домой приехали полицейские. Дело в том, что она заранее предупредила о готовящемся пикете, который не является нарушением закона.

-Еще в 9 часов утра мне звонил участковый. Потом приехали полицейские, чтобы взять с меня подписку о ненарушении общественного порядка. Предъявил мне протокол. Я в шоке! Я еще ничего не сделала, никого не обидела — в чем дело? Я отказалась что-либо подписывать. Ведь я ничего не собиралась нарушать. Ничего еще не сделала, а они уже пришли, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» активистка.

По ее словам, в воскресенье прошли первые пикеты, но запланирована целая серия акций — пока не добьются решения об отмене открытия в Бердске исправительного центра ФСИН.

Одиночный пикет у здания мэрии Бердска