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Прославившийся фразой «А губы вам вареньем не намазать?» чиновник уходит из мэрии Бердска

21:30 26.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Замглавы по соцполитике Сергей Носов знаменит и другими афоризмами, отражающими, по его словам, русский характер. С 3 марта он начнет работать в администрации Новосибирского района в той же сфере в должности замглавы.

Прославившийся фразой «А губы вам вареньем не намазать?» чиновник уходит из мэрии Бердска
Сергей Носов 10 лет проработал в ЖКХ и социальной сфере Бердска

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 21 февраля, вице-мэр по социальной политике бердской администрации Сергей Носов нашел новое место работы. С 3 марта он приступает к тем же должностным обязанностям в администрации Новосибирского района под руководством бывшего и. о. мэра Бердска Андрея Михалова. Как прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сам Сергей Анатольевич, его на работу в свою команду пригласил Андрей Геннадьевич.

Носов 10 лет проработал в органах бердской власти. С 2009 года он был замдиректора управления ЖКХ, а в 2013-м стал заместителем главы по городскому хозяйству. Именно в этой должности он произносил знаменитые фразы, которые его прославили.

10 марта 2016 года на совещании с коммунальщиками замглавы по городскому хозяйству Сергей Носов сказал, быстро ставшую популярной фразу: «А губы вам вареньем не намазать». Слова прозвучали в адрес директора УК «Сибирь Комфорт» Антона Борзенкова. Коммунальщик потребовал показать график уборки мусорных контейнеров.

Сам Сергей Анатольевич утверждает, что подобное позволяет себе очень редко. И то по одной причине, чтобы людей «поставить на место», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Я как любой русский человек могу применять ненормативную лексику, но я этого не делаю, не в моих правилах, — утверждает Сергей Анатольевич. — Но иногда человеку нужно объяснить, что он не прав, а помимо определенных словосочетаний сделать это не получается. Меня в людях как раз и поражает то, что иногда они пренебрегают любыми правилами приличия и начинают прилюдно давать указания и указывать, что мы должны делать.

Как выяснилось позже, подобную фразу Сергей Анатольевич уже произносил. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» прислали видео, где слышно, как он ее произносит. 31 марта по адресу Лизы Чайкиной, 6 он с комиссией проверял аварийное состояние дома.

Позже с уст вице-мэра слетела еще одна знаменитая фраза» «Вид у травы должен быть либо причесан, либо стоящий». Она прозвучала при обсуждении покоса травы бердскими коммунальщиками.

Носов похвалил УК и попросил сохранять территорию в красоте и чистоте.
— Молодцы. Старайтесь, сохранить вид. Ведь он должен быть либо причесан, либо стоящий. Обратите на это внимание, — с улыбкой констатировал Носов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Кстати, вскоре журналистов перестали пускать на заседания представителей ЖКХ и власти, объяснив тем, что в узком кругу они решают насущные вопросы и могут «сказать лишнего».

Напомним, что Сергей Носов несколько лет работал с Михайловым в Бердске. И последнее время в должности вице-мэра по городскому хозяйству — с 2013 по 2016 год. До этого с 2009 года Носов был заместителем начальника управления ЖКХ. Были сложные времена. В 2016-м он в течение восьми месяцев курировал сразу два наиболее сложных направления городской жизни — социальную сферу и ЖКХ. Как раз в это время шла подготовка в 300-летнему юбилею Бердска. И вместе с тем, повально увольнялись из мэрии чиновники высокого ранга.

Теперь чиновнику предстоит курировать 18 сельсоветов, территориально разбросанных, а зарплата при этом не вырастет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 4 февраля Андрей Михайлов выиграл конкурс и и был официально назначен главой Новосибирского района.

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От редакции

Как характеризуют чиновников их высказывания?

Аноним, 22 февраля 2020 15:28
Ой бяда бяда огорчение! Кстати сего фигуранта сильно не любят два других зама.
Аноним, 22 февраля 2020 20:37
А в Новосибирском районе, судя по переводу, обожают.
Интересно, за что не любят одни и уважают другие?
Аноним, 22 февраля 2020 16:22
А что с 2010 и по сей день сделал для Бердска этот субъект?

Сколько проверок УК провел и довел до реального штрафа?
Аноним, 22 февраля 2020 16:34
к Михайлову поближе! До Москвы не скоро доберутся!
Гость, 22 февраля 2020 20:39
Там обоим намажут. Ждём.
Аноним, 22 февраля 2020 16:58
НВР:
ЗАЖРАЛИСЬ
Андрей, 22 февраля 2020 19:12
Вздохнет Бердск!!!
София, 24 февраля 2020 13:15
зажрались ....в смысле много кушать!!!!
Аноним, 22 февраля 2020 18:33
не велика потеря
Аноним, 22 февраля 2020 19:27
Беспокоит следующее. Каждый последующий персонаж хуже предыдущего. Боюсь, что правило снова сработает.
Гость, 22 февраля 2020 20:41
Активные и умные - в бизнесе крутятся. А тут - уж то, что осталось. НеЕстественный отбор.
Аноним, 23 февраля 2020 00:24
Активные и умные в бизнесе? Это у нас то? Да ладно!
Гость, 22 февраля 2020 20:44
Ну и зачем нам, жителям данного района - такое "счастье"? Площадь района больше, чем 33(!) Бердска. Если он с одним Бердском не справлялся, то сюда уж точно идёт не для нормальной работы. Будет свои "дела" втихушку решать и писать отписки.
Аноним, 22 февраля 2020 21:03
Крыса побежала из корабля через унитаз в канализацию
Петрович, 22 февраля 2020 23:34
Позвольте не согласиться! Это- потеря ещё одного крепкого специалиста в нашей администрации!
Аноним, 22 февраля 2020 21:05
Ну наконец-то.
Аноним, 22 февраля 2020 22:15
Если есть характер у депутата, может помочь за г. Бердск жителям г. Бердска постоять.
Аноним, 24 февраля 2020 20:01
А где Штопс то его помнит ?
Петрович, 25 февраля 2020 21:27
Для "Петрович, выгнанный отовсюду, 24 февраля 2020 22:51":

Ну-у-у!!!... Это, Ваше, личное мнение и не более того! А, конкретики-то- НОЛЬ!!!
Петрович, 22 февраля 2020 23:32
Странно! Откуда столько негатива в адрес Носова?! Сергей Анатольевич- профессионал своего дела! И, уж поверьте мне на слово- Бердску, очень скоро, аукнется его уход! И аукнется далеко не лучшим образом!
Петрович, выгнанный из городского парка, 23 февраля 2020 00:18
Сергей Анатольевич такой же "профессионал", как и бывший директор парка - Игорь Петрович.
Аноним, 23 февраля 2020 03:17
Пишут против С. Носова недоброжелатели(крысы), которые пытаются занять его место.
Петрович, 23 февраля 2020 23:59
Для "Петрович, выгнанный из городского парка, 23 февраля 2020 00:18":

А, вот тут по-подробнее можно?! Это, кто ж его выгнал-то?!...
Петрович, выгнанный отовсюду, 24 февраля 2020 22:51
Потому что изгой по жизни.
Аноним, 23 февраля 2020 00:50
Я тоже считаю Носова С.А. профессионалом. Нет такого чиновника, который бы нравился всем, он не девушка на выдании. А тот кто обращался к нему с вопросами - получал грамотную консультацию, или помощь в решении вопроса. Я таким его знаю.
Дед, 23 февраля 2020 08:41
Чистой воды чинуша, ни цвета,ни запаха и ушёл не холодно не жарко... И губы намазать... Фраза не им придумана. Пусть идёт с богом.
Деревенская, 23 февраля 2020 09:56
Вообще не завидую и не хочу на его место! У меня есть свое...Непрофессионал,халтурщик.Это из личного опыта.
Аноним, 23 февраля 2020 11:37
Удачи ему на новом месте. Теперь интрига, кого шестернин назначит замом? Команды то у него нет.
Гость, 23 февраля 2020 14:56
Как он собирается решать вопросы в сфере ЖКХ, не имея практически никаких денег в бюджете района?
Эту сферу ещё с 1 июля 2017 года ЗС НСО перенесло на уровень муниципального р-на. Но, по факту, в Новосибирском районе пратически нет этого самого хозяйства. Во многих сельсоветах поставщики ресурсов Новосибирские, есть и Кольцовские, Обские, Бердские, Искитимские, и т. д., и т. п.
В общем я думаю, что там основная его "деятельность" будет заключаться в написании отписок с мотивировкой "нет денег".
Единственное может исключение - территории данного р-на, подпавшие в федеральные проекты (например, "Академгородок 2.0").
И кстати, сельсоветов 17 (в Краснообске не сельсовет, а городской округ). 18 муниципальных образований.
Петрович, 23 февраля 2020 23:57
Читайте статью внимательнее, пожалуйста! Носов идёт на "социалку", а не на "ЖКХ"!
Гость, 24 февраля 2020 16:55
Петрович, тогда тем более. Вообще вся "деятельность" там - это отписки "нет денег" и "обоснование" того факта, что ваш вопрос не самый актуальный, а деньги (даже если просящий на них или нормы закона явно вдруг укажет) нужнее на другое.
Сергей, 23 февраля 2020 15:38
"Я как любой русский человек могу применять ненормативную лексику, но я этого не делаю, не в моих правилах, — утверждает Сергей Анатольевич". Прям - брат близнец ещё одного "русака" - Алика Коха )))
Пал Палыч, 23 февраля 2020 18:06
Хорошо, специалист , профессионал, Бердску аукнится, житель Бердска. Вопрос почему уходит? Зарплата? Что то предложили ? А вообще это его личное дело!
Аноним, 23 февраля 2020 18:22
Злословите... Ну ну
Подождите , посмотрите кто придет на должлность Носова. Как вы почувствуете социалку в городе. Потому что за 4 года мэр так и не сумел сколотить верную команду профессионалов. Носов один из всех кто хотел блага и развития города не для галочки, а реально для горожан. Чтоб нам с вами жилось в родном городе лучше и радостней. А вы Тут желчь свою пускаете. Наговариваете и язвите в адрес порядочного и чистого человека.
Неравнодушный, 23 февраля 2020 20:03
Очень жаль, что уходит Сергей Анатольевич. Единственный, кто умел глубоко и профессионально видеть все вопросы в городе.
Житель, 24 февраля 2020 08:41
Жаль...
Аноним, 24 февраля 2020 09:52
Ну у нас же все профессионалы, все все про всех знают. А вы знаете, что Носов был самый первый против концессии, только его не слушали. Он много чего предлагал в пользу города, да куда уж там...жираф большой ему видней. Вот сейчас посмотрим, кто будет замом по социалке. Все хорошие специаличты разбегаются
Аноним, 24 февраля 2020 13:48
Если чиновник отарвался от своего брата чиновника пусть и коммерсанта и хамит ему.А Борзенков давно в сфере жкх,то что можно говорить о его отношении с горожанами.После Бояркина Зинченко Стахева единственный профи Шестернин.
Аноним, 24 февраля 2020 17:56
НВР:
Ох, пожалеть их бедненький))) С одного насиженного места на другое. А по хорошему таких в поле с лопатой...
Ира, 24 февраля 2020 17:58
В поле таких работников, а не менять на тёплые насиженные места. Гнать метлой в дворники.
Сибиряк, 25 февраля 2020 12:39
Нужно понимать, что Носов был ответственным в Бердске за состоянием дел в социальной сфере, в культуре, в образовании, в здравоохранении, в спорте, и даже по туризму. Все детские сады и лагеря детского отдыха была сфера его ответственности. Под силу ли это непрофессионалу? Вопрос? Поэтому болтать языком мы все горазды, а держать лопату в руках и пахать, как это делал Носов, не каждый в состоянии.
Сравните Шестернина каким он пришел и каким стал за эти 4 года. Год изучал, вникал, разъезжал, обещал и сел. Все, тишина. Только барщина. Ленточки разрезать, да сладкие речи пускать. Где та молодецкая прыть. Вопрос? Почему такая текучка кадров? Вопрос?
Аноним, 25 февраля 2020 12:43
Военный что ли бывший?
Аноним, 25 февраля 2020 13:07
У Носова опыт работы в социалке большой, в свое время работал директором школы, знает и хозяйственную сторону. Высокий профессионал, ответственный и вдумчивый человек, не из тех которые "чего изволите". Часто не соглашался с Главой, когда того несло, говорил что можно, а что нельзя, поэтому всегда в администрации Шестернина был несколько отдалённым от других замов.
Аноним, 25 февраля 2020 14:33
Замглавы по соцполитике Сергей Носов знаменит и другими афоризмами, отражающими, по его словам, русский характер.
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С фразой про губы это он очень круто, сразу видно что профи. Еще что то за годы работы в администрации он сделал для Бердска?
Никита, 25 февраля 2020 23:45
Проблема в том, что мы завтра пойдем деньги зарабатывать, а не что-либо другое, даже если обманываем себя, что это не так. Нам некогда заниматься борьбой. Пока всё будет так - всё будет так.
Житель Бердска, 26 февраля 2020 22:41
Очень жаль. В администрации оставался один толковый руководитель, который действительно работал на благо города, а не просто красовался на высокой должности по принципу "я начальник - ты дурак". И тот уходит. А Михайлов молодец, подтягивает профессионалов: Соколова, Каравайцев, Носов. В администрации текучка, а главу, как руководителя, это мало волнует.

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