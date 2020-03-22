Лишь стюардесса S7 из Бердска бросилась спасать сбитого электричкой водителя Land Cruiser Prado. Остальные снимали видео

Сбитый на рельсах внедорожник

Свидетельница ДТП, которое произошло на железной дороге в Бердске, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о равнодушии очевидцев. Александре Кравченко, имеющей медицинское образование, а ныне работающей бортпроводником в авиакомпании S7, пришлось оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему водителю. При этом, по ее словам, никто из свидетелей даже не вызвал «скорую».

— Никто не вышел на помощь из электрички! У нас ведь со школы учат оказывать помощь, почему никто не помог?! Все просто схватили телефоны и начали снимать! Данная ситуация настолько огорчает! А ведь на месте того парня может ведь оказаться родственник любого из нас, и что тогда?! Все тоже достанут телефоны? Просто кошмар! — высказалась Александра сегодня, 22 марта.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новосибирская электричка сбила Land Cruiser Prado на железнодорожном переезде у вокзала в пятницу около 16.00. Автомобиль, выехав по непонятным причинам на переезд, попал под прибывающую электричку.

— Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора исправно работающей переездной сигнализации перед приближающимся электропоездом №6619 Новосибирск – Черепаново. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля с травмами доставлен в больницу. Пассажиры и локомотивная бригада электропоезда не пострадали. Задержка пригородного состава составила 7 минут. Повреждений железнодорожной инфраструктуры нет, — рассказали в РЖД.

Александра возвращалась с работы на 3-часовой электричке из Новосибирска в Бердск. И уже вышла в тамбур 4-го вагона, когда все пассажиры почувствовали толчок от резкого торможения.

— Двери моего вагона как раз выходили на сбитую машину. Я сразу оценила, что сидевшие в ней могли получить серьезные травмы и побежала к машинисту, чтобы он открыл дверь, чтобы я могла оказать пострадавшим первую помощь. Он выпустил меня только в первом вагоне. Прошло несколько минут. А в это время пассажиры электрички снимали на телефоны происходящее. Никто не вышел, кроме меня. Не думаю, что в электричке не было ни одного медика, — поделилась Александра.

Пока она бежала до места ДТП, оценила, что при такой аварии обычно ломают ноги или человека зажимает. Она обдумывала сценарий остановки крови — ремень и шарф есть, чтобы остановить кровотечение. Но в раскуроченной машине уже никого не было. Водитель с разбитой головой вышел, стоял рядом.

— Я спросила, вызвал ли кто-нибудь скорую помощь. Ответили: «Нет». Я позвонила в «скорую», мне там сказали, что вызова на железную дорогу не было. Машину отправили, — вспоминает стюардесса.

Затем Александра осмотрела пострадавшего водителя. У него шла кровь — рана на голове справа, гематома. Он был в ясном сознании, только все рвался в свою машину.

— У него была черепно-мозговая травма. Если бы случилась остановка сердца, я бы смогла его «качать» не больше трех минут — хрупкая. Мне была бы нужна помощь. Но люди были равнодушны. Никто не предложил помочь. Я поражаюсь: почему никто не вызвал «скорую»? Хорошо, что на этот раз обошлось без серьезных травм. Через 5 минут подъехал реанимобиль и забрал пострадавшего. Фельдшер поблагодарил меня, — рассказала Александра.

По ее словам, она не первый раз оказывается в подобной ситуации. До недавнего времени она всегда носила с собой медицинские перчатки, салфетки и перекись водорода. Теперь, говорит, снова будет держать в сумке «запас» на случай оказания первой помощи. Она уверена, что со школы многие помнят, как делать искусственное дыхание, останавливать кровотечение, но мало кто способен применить знания на практике. Люди либо теряются, либо проявляют равнодушие.

— Я хочу, чтобы люди были более внимательными и чуткими. Пусть они задумаются о том, что на месте пострадавшего может оказаться любой из них, их родные и близкие, ребенок или бабушка. Если вы не можете сами помочь, то хотя бы вызовете «скорую». Нонсенс! Это меня очень задело. Я до сих пор не могу прийти в себя, — возмущена Александра Кравченко.

Электричка, ехавшая из Новосибирска в Черепаново, задержалась из-за ДТП на 7 минут. За это время жсотрудники станции Бердск оттащили разбитый внедорожник с рельсов.